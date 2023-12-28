Limondan Çok Daha Etkili Olan C Vitamini Deposu! Bağışıklığı Güçlendiriyor! Sindirim Sistemini Düzenliyor!
Limondan daha etkili olan C vitamini kaynağı meyve! Bu meyve sağlığınız için oldukça önemli! Birçok hastalığa şifa kaynağı olan meyvenin faydalarına gelin birlikte bakalım. İşte C vitamini deposu meyvenin muhteşem faydaları…
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Editör: Selime Albayrak
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Kivi yüksek miktarda C vitamine sahip olan bir meyvedir. Antioksidan açısından zengin olan kivi, çok önemli bir C vitamini deposudur.
Kivi, nefes darlığına ve olası astım ataklarına oldukça iyi gelir. Nefes darlığı ve astım şikayetiniz varsa mutlaka kivi tüketmelisin.
Kivi, kabızlığa iyi gelen bir meyvedir. Aynı zamanda kivi sindirim sistemine iyi gelerek sindirim sistemini düzenler. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırıcı etkiye sahiptir.
Kivi, çok güçlü antioksidan ve C vitamini taşıyan bir meyve olması nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirir ve korur.