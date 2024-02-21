Limonun bu faydalarını ilk defa duyacaksınız! Altın değerinde bilgileri kaçırmayın!
Faydaları saymakla bitmeyen limonun kullanım alanlarını sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım...
Turunçgiller ailesinin en nadide parçalarından biri olan limonun kullanım alanları ve faydaları saymakla bitmiyor. Sıkarsanız limonata, kaynatırsanız vücudunuza direnç oluyor. İçindeki vitaminler sayesinde de güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz.
LİMONUN KOLTUK ALTINIZA FAYDALI OLDUĞUNU DUYMUŞ MUYDUNUZ?
Limonun içinde bulunan asit sayesinde koltuk altınızda oluşan bakterileri öldürebilirsiniz. Aynı zamanda belli aralıklarla koltuk altınıza limon sürerek oluşan fazla kokuyu doğal bir yolla engellemiş olursunuz.
PASLANAN EŞYALARA SON!
Çaydanlıklar, tencereler, sandalye ayakları... Evimizde çok hızlı paslanan bu eşyalarımızın çözümü limonda. Çaydanlıkların dışını bir çay kaşığı karbonatla limonu karıştırarak ovmanız yeterli. Eğer paslanma içindeyse limonu kaynatıp ovmanız yeterli olacaktır.
BALIK YEDİKTEN SONRA PİŞMAN OLMANIZA GEREK YOK!
Balık pişirme aşamasında da ve afiyetle yedikten sonra da ellerimize sinen balık kokusuna limon derman olacak. Ellerinizi limonla ovalamanız kokunun çıkması için yeterli olacaktır. Limon sadece balık kokusuna değil her türlü koku için çözümdür.