Masa başı çalışanlar dikkat! Tehlike kapıda! Hepsi aynı hastalıkları yaşıyor!
Günümüzde en yaygın çalışma şekillerinden birisi masa başı çalışma. Özellikle pandemi sonrasında da yaygınlaşan home office ya da evden çalışma yöntemi ile iyice hayatımızda yer eden bu rahatsızlıklar sadece çalışanları değil öğrencileri de etkiliyor. Peki masa başında çalışmanın zararı nedir?
Masa başında oturarak çalışmanın sağlığa uzun vadede zararlı olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Uzun dönemde hareketsizliğe bağlı sorunlara yol açan masa başı çalışma metodu hangi sorunlara yol açıyor?
EN ÖNEMLİ TEHLİKE HAREKETSİZLİK!
Masa başında çalışmak bir anlamda da hareketsizlikle eş değer bir konu. Bütün günü oturarak geçirenlerin dikkat etmesi gereken o sorunlar!
KİLO PROBLEMLERİ YAŞAYABİLİRSİNİZ!
Hareketsiz yaşamın zararları denince akla ilk gelen şey tabii ki kilo almak oluyor. Sürekli oturmak, bireylerin kalori harcamasına engel oluyor. Bu yüzden kiloda artış yaşanabiliyor. Ancak bu noktada kilo almayı sadece ideal kilodan sapmak olarak düşünmemek gerek. Çünkü kilo almak, diyabet ve obezite gibi hastalıkları tetikliyor!
OMURGA SAĞLIĞI ETKİLENEBİLİR!
Yanlış duruşlarda ve sürekli oturmak; kısa vadede sırt, omuz ve boyun ağrılarına neden oluyor. Uzun vadede ise bel ve boyun fıtığı, kemik erimesi ya da kas kaybı gibi hastalıklar gelişebiliyor. Bu hastalıklar, bireyi günlük hayattan uzaklaştıracak kadar etkilerken yaşlılık sürecinde ciddi omurga ve eklem hastalıklarına sebep oluyor.