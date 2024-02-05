Masa başı çalışanlar dikkat! Tehlike kapıda! Hepsi aynı hastalıkları yaşıyor!

OMURGA SAĞLIĞI ETKİLENEBİLİR!

Yanlış duruşlarda ve sürekli oturmak; kısa vadede sırt, omuz ve boyun ağrılarına neden oluyor. Uzun vadede ise bel ve boyun fıtığı, kemik erimesi ya da kas kaybı gibi hastalıklar gelişebiliyor. Bu hastalıklar, bireyi günlük hayattan uzaklaştıracak kadar etkilerken yaşlılık sürecinde ciddi omurga ve eklem hastalıklarına sebep oluyor.