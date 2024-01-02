Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde

Uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı! Sokağa sakın maskesiz çıkmayın! Kokteyl Virüs adeta her yerde. Bağışıklık sistemini çökerten ve yorgunluğa neden olan grip, JN.1 ve RVS virüslerin aynı anda vücutta olmasıdır. Peki maske zorunluluğu gelir mi?

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Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde - Resim: 1

Hastanelerde aciller dolup taştı. Geçmeyen virüsler karşısında uzmanlar maske önerisinde bulundu. 

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Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde - Resim: 2

Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde

Her yerde olan kokteyl virüs olarak adlandırılan tehlike vaka sayısını artırdı. Çocuklarda daha hızlı yayılan hastalık yorgunluğa neden oluyor ev 3 ya da 1 haftada geçmiyor. Bazı hastalarda aylarca sürüyor. 

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Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde - Resim: 3

Toplu taşım araçlarında ve kalabalık yerlerden uzak durulması ya da maske kullanımını zorlu tuttu. 

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Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde - Resim: 4

Yasal olarak zorunlu olmazsa da uzmanlar mutlaka maske takılmasını söyledi. 

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