Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde

Her yerde olan kokteyl virüs olarak adlandırılan tehlike vaka sayısını artırdı. Çocuklarda daha hızlı yayılan hastalık yorgunluğa neden oluyor ev 3 ya da 1 haftada geçmiyor. Bazı hastalarda aylarca sürüyor.