Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde
Uzmanlardan uyarılar gelmeye başladı! Sokağa sakın maskesiz çıkmayın! Kokteyl Virüs adeta her yerde. Bağışıklık sistemini çökerten ve yorgunluğa neden olan grip, JN.1 ve RVS virüslerin aynı anda vücutta olmasıdır. Peki maske zorunluluğu gelir mi?
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Hastanelerde aciller dolup taştı. Geçmeyen virüsler karşısında uzmanlar maske önerisinde bulundu.
Maskesiz Sakın Dışarı Çıkmayın! "Kokteyl Virüs" Her Yerde
Her yerde olan kokteyl virüs olarak adlandırılan tehlike vaka sayısını artırdı. Çocuklarda daha hızlı yayılan hastalık yorgunluğa neden oluyor ev 3 ya da 1 haftada geçmiyor. Bazı hastalarda aylarca sürüyor.
Toplu taşım araçlarında ve kalabalık yerlerden uzak durulması ya da maske kullanımını zorlu tuttu.
Yasal olarak zorunlu olmazsa da uzmanlar mutlaka maske takılmasını söyledi.