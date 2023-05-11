Acil Durum Komitesi Maymun Çiceği için toplantı

Acil Durum Komitesi, çok ülkeli Maymun Çiceği (mpox) salgınına karşı küresel müdahalede kaydedilen ilerlemeyi ve son toplantıdan bu yana bildirilen vaka sayısındaki daha fazla düşüşü kabul etmiştir. Komite, bir önceki raporlama dönemine kıyasla bildirilen vaka sayısında önemli bir düşüş olduğunu ve hastalığın ciddiyetinde ve klinik görünümünde herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.