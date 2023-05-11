Acil Durum Komitesi Maymun Çiceği için toplantı
DSÖ Genel Direktörü, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) (UST) Acil Durum Komitesi'nin çok ülkeli maymun çiçeği (mpox) salgınıyla ilgili olarak raporunu iletti.
Acil Durum Komitesi, çok ülkeli Maymun Çiceği (mpox) salgınına karşı küresel müdahalede kaydedilen ilerlemeyi ve son toplantıdan bu yana bildirilen vaka sayısındaki daha fazla düşüşü kabul etmiştir. Komite, bir önceki raporlama dönemine kıyasla bildirilen vaka sayısında önemli bir düşüş olduğunu ve hastalığın ciddiyetinde ve klinik görünümünde herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.
Komite, bazı ülkelerdeki bulaşma şekilleri, bildirilen bazı verilerin kalitesizliği ve mpox'un düzenli olarak görüldüğü Afrika ülkelerinde etkili karşı önlemlerin eksikliğinin devam etmesi gibi hastalıkla ilgili belirsizliklerin devam ettiğini kabul etti.
Ancak Komite, bunların uzun vadeli zorluklar olduğunu ve uluslararası önem arz eden bir halk sağlığı acil durumunun (PHEIC) doğasında bulunan acil durum önlemlerinden ziyade, mpox'un yarattığı halk sağlığı risklerini yönetmek için uzun vadeli bir stratejiye geçişte sürdürülebilir çabalarla daha iyi ele alınabileceğini ifade etti.
Komite, insandan insana bulaşmanın uzun vadede ortadan kaldırılması için gözetim, kontrol tedbirleri ve araştırmaların sürdürülmesi için gerekli mali ve teknik desteğin sağlanması ve mümkün olan yerlerde zoonotik bulaşmaların azaltılması amacıyla uzun vadeli ortaklıkların gerekliliğini vurguladı.