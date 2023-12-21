Menopozda Olan Kadınların Dikkat Etmesi Gerekenler! Menopozda Olan Kadınlar Bunları Mutlaka Yapın!
Menopozda nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Menopozda olan kadınların dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Menopozda olan kadınlar mutlaka bunlara dikkat etmeli! İşte menopozda dikkat edilmesi gerekenler…
Editör: Selime Albayrak
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Menopoz, her kadının belirli yaş aralıklarında yaşadığı bir rahatsızlıktır. Peki, menapozda nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Menopozda olan kadınların mutlaka dikkat etmesi gereken kuralları araştırdık! İşte menopozda dikkat edilmesi gerekenler…
Yüksek Protein
Menopozda olan kadınlar, mutlaka yüksek proteinli besinler tüketmelidir. Protein ağırlıklı besinler tüketmeye özen gösterin.
Şeker
Menopozda olan kadınlar, şeker tüketimine dikkat etmeli ve basit şeker tüketimini azaltmalıdır.
D Vitamini
D vitamini seviyesine mutlaka baktırmalısınız. D vitamininiz 50’nin altındaysa takviye almanız gerekmektedir.