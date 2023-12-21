Menopozda Olan Kadınların Dikkat Etmesi Gerekenler! Menopozda Olan Kadınlar Bunları Mutlaka Yapın!

Menopozda nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Menopozda olan kadınların dikkat etmesi gerekenler nelerdir? Menopozda olan kadınlar mutlaka bunlara dikkat etmeli! İşte menopozda dikkat edilmesi gerekenler…

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Editör: Selime Albayrak
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Menopozda Olan Kadınların Dikkat Etmesi Gerekenler! Menopozda Olan Kadınlar Bunları Mutlaka Yapın! - Resim: 1

Menopoz, her kadının belirli yaş aralıklarında yaşadığı bir rahatsızlıktır. Peki, menapozda nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Menopozda olan kadınların mutlaka dikkat etmesi gereken kuralları araştırdık! İşte menopozda dikkat edilmesi gerekenler…

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Menopozda Olan Kadınların Dikkat Etmesi Gerekenler! Menopozda Olan Kadınlar Bunları Mutlaka Yapın! - Resim: 2

Yüksek Protein

Menopozda olan kadınlar, mutlaka yüksek proteinli besinler tüketmelidir. Protein ağırlıklı besinler tüketmeye özen gösterin.

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Menopozda Olan Kadınların Dikkat Etmesi Gerekenler! Menopozda Olan Kadınlar Bunları Mutlaka Yapın! - Resim: 3

Şeker

Menopozda olan kadınlar, şeker tüketimine dikkat etmeli ve basit şeker tüketimini azaltmalıdır.

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Menopozda Olan Kadınların Dikkat Etmesi Gerekenler! Menopozda Olan Kadınlar Bunları Mutlaka Yapın! - Resim: 4

D Vitamini

D vitamini seviyesine mutlaka baktırmalısınız. D vitamininiz 50’nin altındaysa takviye almanız gerekmektedir.

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