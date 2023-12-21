Menopozda Olan Kadınların Dikkat Etmesi Gerekenler! Menopozda Olan Kadınlar Bunları Mutlaka Yapın!

Menopoz, her kadının belirli yaş aralıklarında yaşadığı bir rahatsızlıktır. Peki, menapozda nelere dikkat edilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Menopozda olan kadınların mutlaka dikkat etmesi gereken kuralları araştırdık! İşte menopozda dikkat edilmesi gerekenler…