Migreni Olanlar Dikkat! Migrenle Baş Etmenin Yolları Nelerdir?

Migren hastalığı ciddi ve geçmek bilmeyen ağrılara neden olan bir rahatsızlık türüdür. Kişinin günlük yaşantısını olumsuz yönde etkileyen migrenden korunmanın yolları oldukça kolay! İşte migrenle baş etmenin yolları…

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Editör: Selime Albayrak
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Migreni Olanlar Dikkat! Migrenle Baş Etmenin Yolları Nelerdir? - Resim: 1

Uyku düzeninize oldukça dikkat edin. 10 saatten fazla ya da 6 saatten az kesinlikle uyumayın!

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Migreni Olanlar Dikkat! Migrenle Baş Etmenin Yolları Nelerdir? - Resim: 2

Magnezyum migren için çok önemlidir. Bu yüzden magnezyum seviyenizi mutlaka kontrol ettirin.

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Migreni Olanlar Dikkat! Migrenle Baş Etmenin Yolları Nelerdir? - Resim: 3

Aç kalmak da migreni tetikleyen durumlar arasındadır. Bu yüzden öğünlerinizi ve ara öğünlerinizi kesinlikle atlamayın.

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Migreni Olanlar Dikkat! Migrenle Baş Etmenin Yolları Nelerdir? - Resim: 4

Migren bulunduğunuz ortama göre şiddetini artırabilir. Bulunduğunuz ortamlara dikkat etmeli; floresan, parıltılı, yanıp sönen ve yoğun miktarda ışık bulunan ortamlarda kesinlikle bulunmayın.

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