Mucizeleri say say bitmiyor! Tezgahlarda yerini aldı, hem hücre onarıcı hem folik asit deposu!

Balıklar yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Aynı zamanda yağlı balık türleri sağlık için oldukça önemli omega-3 yağ asitlerini içerir. Yaşlılıkta görme sorunlarından daha iyi bir zihin sağlığına kadar balığın pek çok faydası bulunur