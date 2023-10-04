Mucizeleri say say bitmiyor! Tezgahlarda yerini aldı, hem hücre onarıcı hem folik asit deposu!
Havaların soğumasıyla artış gösteren grip vakalarından sonra, birçok kişi bağışıklığını güçlendirmek için sağlıklı besinlere yönelmeye başladı. Mevsiminde yenen bazı balıklar çeşitli hastalıklara kalkan olabiliyor. Özellikle palamutun mucizeleri say say bitmiyor.
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Sonbahar aylarının gelmesiyle düşen bağışıklık sistemini, doğru besin tercihleri yaparak güçlendirmek mümkün.
Balıklar yüksek kaliteli protein kaynağıdır. Aynı zamanda yağlı balık türleri sağlık için oldukça önemli omega-3 yağ asitlerini içerir. Yaşlılıkta görme sorunlarından daha iyi bir zihin sağlığına kadar balığın pek çok faydası bulunur
Eylül ayından itibaren tezgahlarda yerini almaya başlayan palamut balığı; A vitamini, potasyum, fosfor gibi besin değerleri içerir.
Kardiyovasküler sağlığın korunmasında faydalı olan omega-3 seviyesini arttırır. Ayrıca iyi bir B6 vitamini ve folik asit kaynağıdır.