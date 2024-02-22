Müjde! Ağrı kesici içmeye son! Bu tavsiyelere uyanların ağrıları anında kesiliyor!

1.ZENCEFİL



Ağrılara kimi zaman içilen ağrı kesiciler de fayda etmez. Zencefil gelenksel tıbbın en önemli malzemelerinden bir tanesidir.Zencefil kök bitkisinin en iyi bilinen etkisinden biri bulantıyı önlemesi ve mide yatıştırıcı özelliğidir. Bu bitki aynı zamanda menstürel kramplar ve egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarıyla da savaşır. Baş ağrısı savaşçılarının en güçlülerindendir. Çünkü anti enflamatuar özelliğe sahiptir. Baş ağrısı çektiğinizde veya kronik baş ağrınız varsa bir bardak zencefilli bitki çayı içmek şikayetlerinizi yatıştırır.