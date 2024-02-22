Müjde! Ağrı kesici içmeye son! Bu tavsiyelere uyanların ağrıları anında kesiliyor!
Vücudumuzun herhangi bir yerindeki ağrı tüm günümüzü mahvetmek için yeterli olacaktır. Vücudumuza fazladan aldığımız her ilaçsa zararlı olabilir. Peki ağrılarımızı dindirmenin doğal bir yolu yok mu? Sizler için derledik...
Sağlıklı beslenmek vücudumuzun sağlıkla işlemesi için çok önemlidir. Kişi yeterince uygun gıda alamazsa, ne yazık ki kas ağrısı ve acısı kaçınılmazdır.İş stresi, spor, ev temizliği derken yorulan bedenle birlikte kaslarda ağrılar olmasının normal olduğunu belirten Diyetisyeni Tuğba Küçük, kas ağrını geçirme konusunda iyi olan yiyecekleri listeledi.
1.ZENCEFİL
Ağrılara kimi zaman içilen ağrı kesiciler de fayda etmez. Zencefil gelenksel tıbbın en önemli malzemelerinden bir tanesidir.Zencefil kök bitkisinin en iyi bilinen etkisinden biri bulantıyı önlemesi ve mide yatıştırıcı özelliğidir. Bu bitki aynı zamanda menstürel kramplar ve egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarıyla da savaşır. Baş ağrısı savaşçılarının en güçlülerindendir. Çünkü anti enflamatuar özelliğe sahiptir. Baş ağrısı çektiğinizde veya kronik baş ağrınız varsa bir bardak zencefilli bitki çayı içmek şikayetlerinizi yatıştırır.
2. ZERDEÇAL
Araştırmalar romatoit artrit ve osteoartrit olan kişilerin curcumin maddesi içeren gıda takviyeleri aldıklarında daha rahat yürüyebildiklerini göstermiştir. Zerdeçalı karabiberle birlikte tüketmek emilimini artırmaktadır. Bu sebeple sözünü ettiğimiz baharatların karışımını yapıp, o şekilde kullanmanız çok daha etkili olacaktır.
3.KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kabak çekirdeği, migren ağrılarına iyi gelen bir mineral olan magnezyumu bol ihtiva eder. Aynı zamanda osteoporozu önlemeye ve tedavi etmeye de oldukça yardımcıdır. Daha fazla magnezyum kaynağı için beslenmenize badem ve kaju fıstığı, ıspanak ve lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, fasulye ve mercimeği de ekleyebilirsiniz.