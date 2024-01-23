Mutsuz hissediyorsanız sebebi bu olabilir! Vitamin eksikliğinin bu etkisini hiç bilmiyorduk!
İş ve okul hayatı, geçim derdi derken oldukça stresli hayatlar yaşıyoruz. Ancak bazen mutsuz hissetmemizin sebebi tam olarak bu tarz durumlar ya da çevremizdeki insanlar değil vitamin eksikliği olabiliyor. Peki nasıl anlaşılıyor?
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Stresli bir hayat sürmek mutsuzluğa neden olabilir. Ancak bunun üzerine bir de vitamin değerlerindeki bir düşüş ya da gereğinden fazla artış mutsuzluğa neden olabiliyor.
Mutsuzluk hali bazen çevremizdeki insan veya koşullardan değil insanların beslenme şekillerinden de kaynaklanabiliyor. Vücudumuzda gerekli vitaminleri almamak duygusal bazı dengesizliklere yol açabiliyor.
B12 ve D vitamininizin düşük olmamasına dikkat edin. Alt sınıra ne kadar yakınsanız, kötü, moralsiz ve depresif hissediyor olma şansınız o kadar fazla.
Magnezyum vücutta 300'den fazla reaksiyona katkıda bulunmaktadır.
Bu üç değer için doktorunuzdan tahlil isteyerek durumunuzu öğrenebilirsiniz.