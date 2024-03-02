Neden hıçkırırız? Sık hıçkıranlar dikkat! Sağlık sorununuz olabilir!

Ortalama olarak dakikada 6 ile 12 kez oluşan hıçkırık, çoğunlukla müdahale edilmeksizin birkaç dakika içinde kendiliğinden geçer. Bazı durumlarda bir aydan uzun süren inatçı hıçkırık ise pek çok hastalığın habercisi olabilir. Bu yüzden iki saatten uzun süren hıçkırık varlığında, uzman hekime başvurmak gerekir.