Neden hıçkırırız? Sık hıçkıranlar dikkat! Sağlık sorununuz olabilir!
Neden hıçkırırız? Sık sık hıçkırmak bir sağlık sorunumudur? Hıçkırık nasıl geçer? Hepsinin cevabını sizler için derledik...
Ani ve istemsizce diyaframın kasılması sonucunda hıçkırık oluşur. Hıçkırık tuttuğunda bu kas, tekrar eden döngüler şeklinde kasılır.
Toplumun her kesiminde rastlanan hıçkırık, bir süre sonra kendiliğinden geçer. Aniden kasılan diyafram hıçkırığa sebep olur.
Ortalama olarak dakikada 6 ile 12 kez oluşan hıçkırık, çoğunlukla müdahale edilmeksizin birkaç dakika içinde kendiliğinden geçer. Bazı durumlarda bir aydan uzun süren inatçı hıçkırık ise pek çok hastalığın habercisi olabilir. Bu yüzden iki saatten uzun süren hıçkırık varlığında, uzman hekime başvurmak gerekir.
Hıçkırığın nedenleri arasında: Çok fazla yemek yemek, gazlı içecekler içmek ve stres hıçkırık oluşumunu tetikleyebilir. Ancak bu gibi durumlarda hıçkırık genellikle birkaç dakika içinde geçer.