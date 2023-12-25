O Besini Tüketenler Kansere Savaş Açıyor! Sadece Suda Kaynatmanız Yeterli
Gelincikgiller ailesinden olan turp, yalnızca sofraları renklendirmiyor aynı zamanda da vücut sağlığını da koruyor. Peki turpun kansere karşı koruyucu olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar...
# Turp
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Gelincikgiller ailesinden olan turp, olukça sağlıklıdır. Araştırmalar doğrultusunda turp, kansere karşı önleyici bir sebzedir.
KANSERLE SAVAŞIYOR
Turpun özellikle; meme, karaciğer ve pankreas kanser hücrelerine karşı anti-kanser etkiler gösterileceği düşünülmektedir. Ancak bu alanda daha çok çalışmalar yapılmalı ve bilgiler güncellenmelidir.
ANTİOKSİDAN DEPOSU
Turp, antioksidan açısından oldukça zengindir. İçinde bulunan antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Serbest radikallerin kontrolsüz çoğalması durumunda kanser riski artar.
Turptaki antioksidanlar, hücre hasarını azaltarak bu riski minimize etmeye yardımcı olabilir.