O Besini Tüketenler Kansere Savaş Açıyor! Sadece Suda Kaynatmanız Yeterli

Gelincikgiller ailesinden olan turp, yalnızca sofraları renklendirmiyor aynı zamanda da vücut sağlığını da koruyor. Peki turpun kansere karşı koruyucu olduğunu biliyor muydunuz? İşte detaylar...

# Turp
Son Güncelleme:
O Besini Tüketenler Kansere Savaş Açıyor! Sadece Suda Kaynatmanız Yeterli - Resim: 1

Gelincikgiller ailesinden olan turp, olukça sağlıklıdır. Araştırmalar doğrultusunda turp, kansere karşı önleyici bir sebzedir. 

1 8
O Besini Tüketenler Kansere Savaş Açıyor! Sadece Suda Kaynatmanız Yeterli - Resim: 2

KANSERLE SAVAŞIYOR

Turpun özellikle; meme, karaciğer ve pankreas kanser hücrelerine karşı anti-kanser etkiler gösterileceği düşünülmektedir. Ancak bu alanda daha çok çalışmalar yapılmalı ve bilgiler güncellenmelidir. 

2 8
O Besini Tüketenler Kansere Savaş Açıyor! Sadece Suda Kaynatmanız Yeterli - Resim: 3

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Turp, antioksidan açısından oldukça zengindir. İçinde bulunan antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Serbest radikallerin kontrolsüz çoğalması durumunda kanser riski artar. 

3 8
O Besini Tüketenler Kansere Savaş Açıyor! Sadece Suda Kaynatmanız Yeterli - Resim: 4

Turptaki antioksidanlar, hücre hasarını azaltarak bu riski minimize etmeye yardımcı olabilir.

4 8