O Besinin Zararlarını Duyunca İnanamayacaksınız! Kahvaltıda Tüketiyoruz Ancak Organlara Zarar Veriyor!
Sofralarımızda eksik etmediğimiz, özellikle de sabah kahvaltıların vazgeçilmezi olan domatesi sevmeyen yoktur. Ancak sevdiğimiz domateslerin zararlı olduğunu öğrenseniz ne sıklıkla yemeye devam edersiniz? İşte çiğ tüketilen domateslerin organlara verdiği zararlar...
Sofraların vazgeçilmezi domatesi herkes sever ancak masum görünen domates neredeyse tüm organlara zarar vermektedir. Uzmanlara göre çiğ ve aç karınla tüketilen domateslerin insan sağlığı için zararlı olduğunu açıkladı.
REFLÜYE YOL AÇABİLİR
Domatesin içinde bulunan doğal şeker, şeker hastalarını olumsuz etkileyebilir. Canan Karatay, aşırı domates tüketiminin sindirim sistemine zarar verebileceğini ve asitli bir besin olan domatesi aşırı tüketilmesi durumunda mide asitlerinin dengesini bozacağını açıkladı. Domates yedikten sonra midenizde bir yanma hissediyorsanız bu, domatesten uzaklaşmanızı gerektirecek ilk belirtidir.
EKLEM AĞRISI YAPABİLİR
Sık tüketilen domates, eklemlerde kalsiyum oluşturan solanin ismi verilen bir alkaloid birikimine yol açar. Bu da eklem ağrılarına ve eklem yapısına olumsuz etki edebilir.
BÖBREKLERE ZARARI BÜYÜK
Böbrek taşına yol açan oksalat minerali, domateste oldukça yüksektir. Aşırı domates tüketimi böbrek taşının olmasına neden olabilir. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'nın çalışmaları doğrultusunda, ilerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişiler potasyum alımını sınırlamalıdır ve domatesler, potasyum açısından zengindir.