O yiyecekleri düzenli tüketen hastalanmıyor! Bağışıklık sistemini çelik gibi yapan 10 süper besin
Havalar değişti, virüsler kol geziyor... Ancak vücudunuzu hastalıklara karşı bir kale gibi savunmak elinizde! Grip, soğuk algınlığı, hatta enfeksiyonlara karşı doğal bir kalkan olan bu gıdaları mutfağınızdan eksik etmeyin! İşte bağışıklık sistemine doping etkisi yaratan o 10 mucizevi besin…
1.Sarımsak
İçeriğindeki allisin maddesi sayesinde antibakteriyel ve antiviral etki gösteren sarımsak, enfeksiyonlara karşı adeta doğal bir silah. Çiğ tüketildiğinde etkisi daha da artıyor.
2. Zencefil
Soğuk algınlığına, mide bulantısına ve iltihaplara karşı etkili olan zencefil, bağışıklık hücrelerini aktive ediyor. Çay olarak tüketildiğinde hem vücudu ısıtıyor hem de direnci artırıyor.
3. Yoğurt
Bağışıklığın merkezi bağırsaklar! Yoğurttaki faydalı bakteriler (probiyotikler), bağırsak florasını dengeliyor, böylece bağışıklık sistemi daha güçlü çalışıyor.
4. Ceviz
Zengin omega-3 içeriği ile hem kalbe dost hem de bağışıklığı destekliyor. Günlük birkaç adet ceviz tüketimi, vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getiriyor.
5. Ispanak
A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra çinko, magnezyum ve demir içeriyor. Bu da ıspanağı tam bir bağışıklık destekçisi yapıyor. Buharda pişirilerek tüketilmesi öneriliyor.
6. Nar
C vitamini ve güçlü antioksidanlar açısından zengin olan nar, hücreleri koruyor, iltihaplanmaları önlüyor. Aynı zamanda virüslerin yayılmasını yavaşlatabiliyor.
7. Bal
Özellikle çiçek balı boğaz ağrılarına birebir. Antibakteriyel özellik gösteren bal, bağışıklık sistemini desteklerken tatlı ihtiyacını da sağlıklı yoldan karşılıyor.
8. Kırmızı Biber
Portakaldan daha fazla C vitamini içeren kırmızı biber, vücudu serbest radikallere karşı korur. Çiğ tüketildiğinde etkisi daha da artar.
9. Kefir
Probiyotik içeriğiyle bağırsakları güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır. Her gün bir bardak kefir, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini ayakta tutar.
10. Zerdeçal
Kurkumin maddesi sayesinde iltihaplanmaları önler, vücudu temizler. Karabiberle birlikte tüketildiğinde etkisi katlanarak artar.