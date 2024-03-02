Obezite Türkiye'de! Dünya obezite sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün araştırmasının sonucuna göre dünyada 1 milyardan fazla insanın obeziteyle başı dertte! Peki Türkiye bu tehlikenin neresinde? İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
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Dünya Sağlık Örgütü 'nün yaptığı araştırmaya veriler 32 yılda obezitenin artığını gösteriyor.
1990 - 2022 yılları arasında 190'dan fazla ülkede yaşayan 220 milyon kişinin boy ve kilo endeksine dayanarak yapılan bu araştırma dünyada obezitenin hızla arttığını gösterdi.
Yapılan araştırmaya göre yaklaşık 1.500 araştırmacı katkı sağladı. Lancet dergisinde yayınlanan araştırma son 32 yılda çocuklarda obezite oranlarının dört kat, yetişkinlerde ise iki kat arttığını gösteriyor.
Araştırmaya göre dünyada 1 milyardan fazla insan obez.