Obezite Türkiye'de! Dünya obezite sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün araştırmasının sonucuna göre dünyada 1 milyardan fazla insanın obeziteyle başı dertte! Peki Türkiye bu tehlikenin neresinde? İşte detaylar...

# obezite # kilo # sağlık
Editör: Yağmur Biçen
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Obezite Türkiye'de! Dünya obezite sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

Dünya Sağlık Örgütü 'nün yaptığı araştırmaya veriler 32 yılda obezitenin artığını gösteriyor.

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Obezite Türkiye'de! Dünya obezite sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

1990 - 2022 yılları arasında 190'dan fazla ülkede yaşayan 220 milyon kişinin boy ve kilo endeksine dayanarak yapılan bu araştırma dünyada obezitenin hızla arttığını gösterdi.

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Obezite Türkiye'de! Dünya obezite sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

Yapılan araştırmaya göre yaklaşık 1.500 araştırmacı katkı sağladı. Lancet dergisinde yayınlanan araştırma son 32 yılda çocuklarda obezite oranlarının dört kat, yetişkinlerde ise iki kat arttığını gösteriyor.

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Obezite Türkiye'de! Dünya obezite sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

Araştırmaya göre dünyada 1 milyardan fazla insan obez.

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