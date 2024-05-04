Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber

Dört gruba ayrılan katılımcıların vücutlarının bu duygular karşısında verdiği tepkilerin gözlemlenmesi sonucunda, akut bir öfke nöbeti ile artan kalp krizi riski arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürüldü.Katılımcılar 4 gruba ayrıldı, çalışma öncesi ve çalışma sonrası 100 dakika aralıklarla kan örnekleri alındı.Deneye başlamadan önce ve başladıktan sonra 100 dakika aralıklarla katılımcılardan kan örneği alan araştırmacılar, kan akışı ile basınç ölçümleri yaptılar. Araştırma verileri, sıkça yaşanan öfkenin kalp hastalığı riskini artırdığını ortaya koydu.