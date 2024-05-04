Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Günden güne artan kalp krizleriyle birlikte nedenleri de araştırılıyor. Peki öfke kalp krizini tetikliyor mu? İşte detaylar...
Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen son klinik çalışma, New York City'deki Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalışma, 18 ila 73 yaş arası 280 sağlıklı yetişkin üzerinde yapıldı. Araştırmacılar, katılımcıların kan damarlarındaki kan akışı değişikliklerini ölçtüler ve ardından katılımcılara öfke, kaygı, üzüntü veya nötr bir duygusal durumu tetikleyecek bir görev verdiler.
Dört gruba ayrılan katılımcıların vücutlarının bu duygular karşısında verdiği tepkilerin gözlemlenmesi sonucunda, akut bir öfke nöbeti ile artan kalp krizi riski arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürüldü.Katılımcılar 4 gruba ayrıldı, çalışma öncesi ve çalışma sonrası 100 dakika aralıklarla kan örnekleri alındı.Deneye başlamadan önce ve başladıktan sonra 100 dakika aralıklarla katılımcılardan kan örneği alan araştırmacılar, kan akışı ile basınç ölçümleri yaptılar. Araştırma verileri, sıkça yaşanan öfkenin kalp hastalığı riskini artırdığını ortaya koydu.
Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde (AHA) yayınlanan bu çalışma, öfkenin kan damarlarının işleyişini bozarak kalp krizi veya felce yol açabilecek hasarlara sebep olabileceğini ifade ediyor.
ÖFKE KALBE ZARAR VERİYOR
Uzun süreli gözlemsel çalışmalardan elde edilen bilgiler, öfkenin kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermişti. Bu yeni çalışma ise, öfkenin kalp sağlığı üzerindeki etkisinin nasıl gerçekleştiğini daha net bir şekilde açıklıyor.
Özellikle, öfkenin kan damarlarının genişleme yeteneğini kısıtlayarak kalp hastalığı riskini artırdığına dikkat çekiliyor. Bu bulgu, öfke yönetiminin kalp hastalığını önleme konusunda önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.