Öksürüğünüz uzun süre geçmiyorsa dikkat! Kanser belirtisi olabilir! Uzmanından açıklama geldi
Uzun süre geçmeyen öksürükle ilgili uzman doktordan açıklama geldi. Uzun süren öksürüğün sinüzit ve zatürre gelişimine bağlı ya da akciğer kanseri, kronik bronşit ve astımın belirtisi olabileceği belirtildi. İşte öksürük şikayetleri ile ilgili çarpıcı değerlendirme...
Yaz mevsimine girilirken hava durumunda yaşanan sık değişimler üst solunum yolu hastalıklarında artış görülmesine neden oluyor. Uzman doktorlardan da yaşanan hastalıklarla ilgili sık sık açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son olarak Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, üst solunum yolu hastalıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çevrede çok fazla öksüren, hapşıran, burun akıntısı şikayetleri bulunan kişilerin olduğunu dile getiren Prof. Dr. İsmail Balık, bunun iki nedeni olduğunu söyledi.
İsmail Balık, yaptığı açıklamada, "Bu sorunlar hem viral kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarına hem de bahar aylarının gelmesiyle birlikte ağaçlardan polenlerin havaya taşınarak hassas olanlarda alerjik reaksiyonların gelişmesine bağlı oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.