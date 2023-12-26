Öldürmeyen Süründüren Grip! Haftalarca Sürüyor
Günlerdir acilleri dolduran hastalardan sonra uzmanlar geçmeyen haftalarca süren bu grip virüsü konusunda uyardı. Öldürmeyen adeta süründüren bu grip vakalarının gizemli sır perdesi de aralandı.
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Ekim ayının başından itibaren görülen grip vakaları Aralık ayında 3 katına çıktı. Adeta hastalarda hiç geçmeyen ve haftalarca süren bu gribal enfeksiyonunun normal olup olmadığı merak ediliyor.
Haftalarca süren baş ağrısı boğaz kaşıntısı burun tıkanıklığı ve halsizlikle beraber seyreden sağlık sorunu artık risk haline geldi.
Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada haftalardır etkisini gösteren bu gr, bazı hastalarda tam iyi olacakken yeniden nüksediyor. Öncelikli olarak normal grip gibi başlayan hastalık gün geçtikçe şiddetini artırıyor. Ardından da hafifliyor.
Sonra yeniden ortaya çıkıyor. Uzmanlar bunun en büyük nedeninin bağışıklık sisteminin gribal enfeksiyonlara karşı tamamen dirençsiz olduğunun ortaya çıktığının kanıtı olarak görüyor.