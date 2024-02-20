Parmaklarını çıtlatanlar dikkat! Sağlığınızla oynuyor olabilirsiniz!

Prof. Dr. Gökhan Meriç, yapılabilecekler konusunda şu bilgileri verdi:

“Parmak eklemlerinizi (veya başka bir ekleminizi) çıtlatma alışkanlığınız varsa ve bunu durdurmak istiyorsanız, ilk adım dikkatli olmak ve bu durumun farkında olmaktır. Parmak eklemlerinizi, boynunuzu veya sırtınızı ne zaman ve muhtemelen neden çıtlattığınızı takip edin ve bunun farkında olun.”