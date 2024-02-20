Parmaklarını çıtlatanlar dikkat! Sağlığınızla oynuyor olabilirsiniz!
Parmak çıtlatmak kimi zaman stresten kimi zaman can sıkıntısından yapılan tehlike yaratabilecek bir alışkanlıktır. İşte detaylar....
Genel düşüncenin aksine eklemlerde aşınma (kireçlenmeye) neden olmayacağını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç ancak çıtlatma ile beraber ağrı oluyorsa ve çarpma vurma gibi bir yaralanma sonrası geliştiyse mutlaka bir uzmana başvurmak gerektiğini hatırlatıyor.
TİK HALİNE GELDİĞİNDE TEHLİKELİ OLABİLİR!
Prof. Dr. Gökhan Meriç’in verdiği bilgiye göre, eklemlerimizin rahat hareket etmesini sağlayan eklem sıvısı oksijen, nitrojen ve karbondioksit gibi gazlar içerir. Parmak çıtlatma, eklem yüzeylerinin birbirinden hızla uzaklaşması ile eklem üzerindeki basıncın etkisi ile patlayan küçük gaz kabarcıklarının oluşmasıyla ortaya çıkar. “Parmak çıtlatmak bir tik halini aldığında bağlarda gevşeme nedeniyle elin tutma gücünde azalma meydana gelebilir” uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Gökhan Meriç, yapılabilecekler konusunda şu bilgileri verdi:
“Parmak eklemlerinizi (veya başka bir ekleminizi) çıtlatma alışkanlığınız varsa ve bunu durdurmak istiyorsanız, ilk adım dikkatli olmak ve bu durumun farkında olmaktır. Parmak eklemlerinizi, boynunuzu veya sırtınızı ne zaman ve muhtemelen neden çıtlattığınızı takip edin ve bunun farkında olun.”
DAHA FAZLA HAREKET EDİN!
Daha fazla hareket etmenin basit bir çözüm olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Meriç, “Bir pozisyonda çok fazla oturur veya ayakta durursanız, eklemleriniz sertleşebilir ve bunu yenmek için eklemlerinizi çıtlatmak isteyebilirsiniz.