Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: soğanı her öğün tüketin ancak sakın kavurmayın! Çiğ soğanın faydaları nelerdir?
Klasik bir yemeğe soğanları kavurarak mı başlıyorsunuz? Canan Karatay'a göre hata yapıyorsunuz! Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: soğanı her öğün tüketin ancak sakın kavurmayın! Çiğ soğanın faydaları nelerdir?
Ünlü doktor Canan Karatay, soğanın genellikle çiğ olarak tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor. Yemeklerde sıklıkla kullanılan soğanın kavrulduğunda tüm vitaminlerini kaybettiğini ve vücuda ciddi zararlar verebileceğini belirten Karatay, özellikle ev hanımlarını bu konuda uyarıyor.
Soğanı yağda kavurmanın, sağlığınıza verilebilecek en büyük zararlardan biri olduğunu belirten Karatay, bu işlem sırasında yağ ile birlikte kanserojen maddelerin oluşabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, soğanı mutlaka çiğ olarak tüketmek daha sağlıklı bir seçenektir. Peki, soğanın sağlığımıza faydaları nelerdir?
Çiğ soğanın faydaları nelerdir?
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Soğan, düşük kalori içerirken zengin vitamin, mineral ve lif kaynağıdır. İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşmaya yardımcı olur.
Aynı zamanda, kolajen üretimine, hücre yenilenmesine ve demir emilimine katkı sağlar. Özellikle yaz aylarında, domates, salatalık, biber, maydanoz, nane ve soğanla yapılan salatalar bağışıklık sistemini destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.