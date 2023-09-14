Prof. Dr. Canan Karatay uyardı: soğanı her öğün tüketin ancak sakın kavurmayın! Çiğ soğanın faydaları nelerdir?

Soğanı yağda kavurmanın, sağlığınıza verilebilecek en büyük zararlardan biri olduğunu belirten Karatay, bu işlem sırasında yağ ile birlikte kanserojen maddelerin oluşabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle, soğanı mutlaka çiğ olarak tüketmek daha sağlıklı bir seçenektir. Peki, soğanın sağlığımıza faydaları nelerdir?