Prof. Dr. Mehmet Öz'den Erkeklere Sert Uyarı! 30 Gramla Yaşlanmayı Durdurun
Geçtiğimiz günlerde dünya çapında tanınan Prof. Dr. Mehmet Öz, erkeklere uyarı da bulundu. Yaşlanma oranları kadınlara oranla son yıllarda daha hızlı olan erkeklere yaşlanmalarını durduran mucize besini önerdi. İşte 30 gram tükettiklerinde erkeklerin yaşlanmasını durduran besinler...
Amerika'da yaşayan ve milyonlarca insanın sağlıklı yaşam tarzını etkileyen Profesör Doktor Mehmet Öz, bu kez erkekleri uyardı. Adeta popüler hale gelen spor yapmanın bilinçsizlik sonucu yaşlanmayı ve fiziksel süreçleri etkilediklerini belirtti.
Prof. Dr. Mehmet Öz'den Erkeklere Sert Uyarı!
Uzman kontrolünde yapılmayan spor ve diyet kas yapsa bile bunlar boş kaslar olur. En ufak bir hastalık ya da düzensiz spor beslenmede kaslardaki boşalma etkisini gösterir. Bunun yanı sıra kas yapmak için spor salonuna gidilmesini de gereksiz bulan Mehmet Öz, evde de egzersiz yapılacağının altını çizdi. Ayrıca erkeklere mutlaka tüketmeleri gereken besinleri listeledi. Gün de en az 30 gram bu besinlerden tüketerek bağırsaklardaki lif oranının artırılmasını sağlar. Bu da ağır diyetlere gerek kalmadan metabolizmayı çalıştırır.
30 Gramla Yaşlanmayı Durdurun
TAM TAHILLAR
Buğday, pirinç ve buğday gibi besinlerden oluşan tam tahıllar hem mide hem de bağırsakları çalıştırır.
MERCİMEK
Diğer tahıllardan ziyade mercimek tam anlamıyla kolonlardaki lifleri harekete geçirir.