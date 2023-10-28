Prof. Dr. Mehmet Öz'den Erkeklere Sert Uyarı! 30 Gramla Yaşlanmayı Durdurun

Prof. Dr. Mehmet Öz'den Erkeklere Sert Uyarı!

Uzman kontrolünde yapılmayan spor ve diyet kas yapsa bile bunlar boş kaslar olur. En ufak bir hastalık ya da düzensiz spor beslenmede kaslardaki boşalma etkisini gösterir. Bunun yanı sıra kas yapmak için spor salonuna gidilmesini de gereksiz bulan Mehmet Öz, evde de egzersiz yapılacağının altını çizdi. Ayrıca erkeklere mutlaka tüketmeleri gereken besinleri listeledi. Gün de en az 30 gram bu besinlerden tüketerek bağırsaklardaki lif oranının artırılmasını sağlar. Bu da ağır diyetlere gerek kalmadan metabolizmayı çalıştırır.