Ramsay Hunt Sendromu Nedir? Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş da bu hastalıktan muzdarip
Ünlü Şarkıcı İlyas Yalçın ile gündeme gelen sendrom aslında ciddi sorun teşkil ediyor. Bu sendrom, özellikle yüz felcine yol açabilen bir komplikasyon olarak tanımlanır.
Herpes zoster oticus veya daha yaygın olarak bilinen adıyla Ramsay Hunt sendromu, varicella zoster virüsünün neden olduğu bir hastalıktır.
Bu virüs, aynı zamanda suçiçeği ve zona hastalıklarının da sebebidir. Ramsay Hunt sendromu, virüsün kulak, yüz veya ağız bölgesinde döküntü ve yüz felci oluşturmasına neden olur.
Hastalık ilk olarak 1907 yılında tanımlanmış ve adını Nöroloji uzmanı James Ramsay Hunt'tan almıştır.
BELİRTİLERİ
eride ağrılı veziküller (küçük, içi dolu keseler)
Ağızda yumuşak damak erozyonları ve ülserleri,
Tat alma bozukluğu,
Yüz bölgesinde şiddetli ağrı
Ateş,
Gözyaşı akması,
İşitme sorunları, işitme kaybı
Vertigo,
Bölgesel lenfadenopati ( lenf bezinin yapısı ve boyutunun bozulması)
Kulak ağrısı, kulakta çınlama
Bir gözü kapatmada zorluk