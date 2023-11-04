Sabah Aç Karnına Portakal Yedi 1 Saat Sonra Acile Kaldırıldı ❌ Ölüme Götüren Hata

Geçtiğimiz günlerde sabah aç karnına portakal yedikten 1 saat sonra acile kaldırılan 2 çocuk annesi bir kadın sonrası uzmanlardan uyarı geldi. Ölüme götürebilen hatalara dikkat! İşte sabah aç karnına tüketilmemesi gereken besinler

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Sabah Aç Karnına Portakal Yedi 1 Saat Sonra Acile Kaldırıldı ❌ Ölüme Götüren Hata - Resim: 1

Sabah uyanır uyanmaz bir adet portakal tüketen kadın 1 saat sonra karın ağrısıyla kıvrandı. Acile kaldırılan kadının midesinin delinmek üzere olduğu tespit edildi. Anında müdahale ile iyi olan kadın sonrası uzmanla uyarıda bulundu.

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Sabah Aç Karnına Portakal Yedi 1 Saat Sonra Acile Kaldırıldı ❌ Ölüme Götüren Hata - Resim: 2

Özellikle sabahları direk tüketilen besinler konusunda uyaran uzmanlar sağlıklı diye tükettiğimiz besinlerin  aslında vücudumuza o saatlerde tam bir zehir olduğunu duyurdu. 

İşte Aç Karnına Tüketilmeyen Besinler

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Sabah Aç Karnına Portakal Yedi 1 Saat Sonra Acile Kaldırıldı ❌ Ölüme Götüren Hata - Resim: 3

Yoğurt 

Yüksek oranda probiyotik ve bakteri taşıyan yoğurt sabah aç karnına tüketildiğinde bağırsaklardaki flora dengesini bozar. 

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Sabah Aç Karnına Portakal Yedi 1 Saat Sonra Acile Kaldırıldı ❌ Ölüme Götüren Hata - Resim: 4

Asitli İçecekler 

Asitli içecekler mide delinmesinden yemek borusu hasarına kadar neden olur.

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