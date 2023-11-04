Sabah Aç Karnına Portakal Yedi 1 Saat Sonra Acile Kaldırıldı ❌ Ölüme Götüren Hata
Geçtiğimiz günlerde sabah aç karnına portakal yedikten 1 saat sonra acile kaldırılan 2 çocuk annesi bir kadın sonrası uzmanlardan uyarı geldi. Ölüme götürebilen hatalara dikkat! İşte sabah aç karnına tüketilmemesi gereken besinler
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Sabah uyanır uyanmaz bir adet portakal tüketen kadın 1 saat sonra karın ağrısıyla kıvrandı. Acile kaldırılan kadının midesinin delinmek üzere olduğu tespit edildi. Anında müdahale ile iyi olan kadın sonrası uzmanla uyarıda bulundu.
Özellikle sabahları direk tüketilen besinler konusunda uyaran uzmanlar sağlıklı diye tükettiğimiz besinlerin aslında vücudumuza o saatlerde tam bir zehir olduğunu duyurdu.
İşte Aç Karnına Tüketilmeyen Besinler
Yoğurt
Yüksek oranda probiyotik ve bakteri taşıyan yoğurt sabah aç karnına tüketildiğinde bağırsaklardaki flora dengesini bozar.
Asitli İçecekler
Asitli içecekler mide delinmesinden yemek borusu hasarına kadar neden olur.