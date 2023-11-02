Saç Dökülmesi Yaşayanlara Müjde! Şampuanınıza Ekleyeceğiniz Tek Malzeme İle Yeni Saçlarınız Çıkacak
Genci yaşlısı, kadını erkeği demeden saç dökülmesi herkesin problemi. Mevsim geçişleri, sürekli olarak saçların boyanması, bakımsız kalan saçlar, stres ve buna benzer etkenler saç dökülmesini hızlandırıyor. İşte saç dökülmesine kesin çözüm getiren o yağ...
Saç dökülmesi hem erkek hem de kadınların yaşadığı bir problem. Başta mevsim geçişleri, saçı çok sık boyamak ve saça çok sık kimyasal uygulamak, genetik faktörler ve stres gibi bir çok sebep saç dökülmesini tetikleyebiliyor. Saç dökülmesine evde doğal tedavi ve çözüm yolları aranıyor. İşte saç dökülmesine son veren mucize öneri...
Çam terebentin yağını şampuan içine ekleyerek çam terebentin şampuanı elde edebilirsiniz. Her duş esnasında saçlarınıza bakım yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bunun için bir şişe şampuan içine yaklaşık 20 damla çam terebentin yağı eklemeniz yeterli olabilir. Yalnız unutmamak gerekir ki; bir süre sonra yağ şampuan üzerine çıkacaktır. Bu nedenle her kullanımda şampuan şişenizi çalkalamalısınız.
ÇAM TEREBENTİN FAYDALARI
Çam terebentin gerek esans gerekse de yağ olarak özellikle saç bakımında kullanılan doğal bir üründür. Hem saç derisi hem de saçlar için büyük faydaları olan çam terebentin yağı saç bakımı söz konusu olduğunda mucizevi etkiler yaratabilir. Saç derisini besleyerek kepek oluşumuna engel olan çam terebentin böylelikle saçlarınızın yağlı ve kepekli görünmesinin önüne geçer. Aynı zamanda sağlıklı bir saç derisinin saçların dökülmemesi için de son derece önemli olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.
Düzenli kullanıldığında çam terebentin yağının saçların daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olduğu bilinir.