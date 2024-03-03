Saç dökülmesini çat diye kesiyor, yeniden saç çıkmasını destekliyor! Tamamen doğal ve herkesin uygulaması gereken saç bakımı tavsiyeleri!
Saç dökülmesi çok farklı nedenlerden meydana gelebiliyor. Kimi zaman yaşa kimi zamansa genetiğe bağlı olarak yaşanan saç dökülmesi aynı zamanda farklı hastalıklardan ya da vitamin eksikliklerinden kaynaklanabiliyor. Ancak bu dökülmelerin önüne doğal yollar ve basit önlemler ile geçmek mümkün.
Saç dökülmesi günümüzde herkesin mustarip olduğu bir konu. Bazen genetik faktörler nedeniyle ortaya çıksa da saç dökülmesinin ardında vitamin eksikliğinden tutun da psikolojik rahatsızlıklara kadar pek çok etken bulunabiliyor. Peki saç dökülmesini bitirmek ya da en aza indirmek mümkün mü?
Doktora Gitmekten Çekinmeyin
Saç dökülmesi her zaman kozmetik bir sorun olarak ortaya çıkmayabilir. Saç dökülmesinin ardında vitamin eksikliği ya da başka rahatsızlıklar gibi pek çok rahatsızlıklar olabilir. Bu nedenle saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız mutlaka bir doktora danışın.
Stres Saçın Da Düşmanı
Stressiz bir hayat mümkün değil ancak bu stresi yönetebilmek büyük önem arz ediyor. Stresten mümkün olduğunca uzak kalmak ve stresi yönetebildiğiniz ölçüde aslında saç dökülmesinin de önüne geçebilmek mümkün. Çeşitli rahatsızlıkların dışında insanların baskı altında hissettikleri ya da sorunlar yaşadıkları dönemlerde saç dökülmeleri artabiliyor.
Sadece Güzel Kokusu Değil Saça Faydası Da Şaşırtıyor
Lavanta şüphesiz ki en güzel kokan bitkilerden birisi. Ancak güzel kokusunun yanı sıra düzenli şekilde lavanta yağı ile saça masaj yapıldığında dökülmeleri azaltabiliyor. Aynı zamanda virüslere karşı koruyucu olan lavanta yağı kaygı ve depresyona iyi geliyor, zihni yatıştırıyor. Baş ağrısı, kramplar ve kas ağrılarına karşı da kullanılabiliyor.