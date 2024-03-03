Saç dökülmesini çat diye kesiyor, yeniden saç çıkmasını destekliyor! Tamamen doğal ve herkesin uygulaması gereken saç bakımı tavsiyeleri!

Saç dökülmesi günümüzde herkesin mustarip olduğu bir konu. Bazen genetik faktörler nedeniyle ortaya çıksa da saç dökülmesinin ardında vitamin eksikliğinden tutun da psikolojik rahatsızlıklara kadar pek çok etken bulunabiliyor. Peki saç dökülmesini bitirmek ya da en aza indirmek mümkün mü?