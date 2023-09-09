Saç egzaması nasıl geçer? Evde nasıl tedavi edilebilir? Saç egzamasına son! Evde uygulayabileceğiniz tedaviler...
Saç egzaması günlük hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık saç derisinde kaşıntı kızarıklık ve saç dökülmelerine neden olur. Günümüzde oldukça yaygın bir rahatsızlık olan saç egzaması kişinin psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Peki saç egzaması nasıl geçer? Evde tedavisi nedir?
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Egzama bir deri hastalığıdır. En çok görüldüğü bölgelerden biri de saç derisidir. Peki, saç egzaması (seboreik dermatit) nedir ve nasıl geçer?
Saç egzaması saç köklerinde kepek şeklinde dökülmelere yol açan bir cilt rahatsızlığıdır. Halk arasında saç egzaması olarak bilinse bu rahatsızlığın asıl adı seboreik dermatittir.
Hastalığın en temel nedenlerinden biri kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olmamasıdır. Saç egzaması tedavileri için birden fazla seçenek mevcuttur. Bitkisel çözümler ile evde saç egzamasını hafifletebilir hatta geçirebilirsiniz.
İşte, saç egzaması yani seboreik dermatit hakkında merak edilenler ve evde uygulanabilecek tedavi yöntemleri...