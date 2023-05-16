Saç karışıklığı nasıl önlenir?
Karışık saçlar baş belasıdır. Saçınız ister kıvırcık, ister düz, ister kısa, ister uzun olsun, bir yığın düğümle uğraşmak hoş olmayan bir sorundur ve ağrıya, saç dökülmesine ve kırılmaya neden olabilir. Dolaşıklıkları kesinlikle tarayabilseniz de, en iyisi onlardan tamamen kaçınmaktır.
A· SAÇLARINIZI FIRÇALAYIN
1· FIRÇALAMADAN ÖNCE BÖLÜMLERE AYIRIN
Fırçayı saç tellerinize değdirmeden önce saçınızı 2-4 bölüme ayırın ve tarağınızı veya fırçanızı her bölümde nazikçe gezdirin. Saçınız zaten karışıksa, yavaşça ve nazikçe hareket edin, dikkatli hareketlerle düğümler arasında çalışın.
Saçınız ne kadar kalınsa, o kadar fazla bölüm kullanmalısınız. Saçın küçük bölümlerini fırçalamak, saçın pürüzsüz ve elektriklenmeden kalmasına yardımcı olarak düğümlerin önlenmesine yardımcı olur.
Tüm bölümleri taradıktan sonra, parça ve bölümlerin görünümünü en aza indirmek için fırçayı tüm saçınızda bir veya iki kez gezdirin.
2· UÇTAN KÖKE DOĞRU FIRÇALAYIN
Saçınız karışmışsa, kökten uca doğru hareket etmek düğümleri kötüleştirebilir ve ağrıya neden olabilir. Bunun yerine, saçınızı saç telinin ortasından tutun ve ortadan aşağıya doğru fırçalayın. Yukarı doğru ilerleyin ve oluşmuş olabilecek düğümleri nazikçe açın[1].
Saçınızın uçları düğümlenmişse, uçlardan başlayın ve yukarı doğru ilerleyin.
Bu, düğümlenmeyi önlemek için de harika bir yoldur; saç telinin ortasından aşağıya doğru fırçalamak, ardından kökten aşağıya doğru gitmek, başıboş saçları veya uçuşan saçları ayıracak ve fırçanızın çekilmesini önleyecektir.
3·ISLAK SAÇLARI FIRÇALAMAKTAN KAÇININ
Düğümleri uzak tutmak için ıslak saçı fırçalamaktan kaçının. Islak saçı fırçalarken saçı germe ve kırma riskiniz vardır, bu da düğüm oluşma riskini artırır. Bunun yerine, saçı sadece nemli veya kuru iken fırçalayın. Islak saçı fırçalamaktan kaçınamıyorsanız, bunu ahşap, geniş dişli bir tarakla yapın ve yavaşça ve nazikçe hareket edin[2].
Geniş dişli bir tarakla bile, mevcut düğümlere nazikçe yaklaşmalısınız. Düğümü parmaklarınızla mümkün olduğunca ayırın, ardından taramaya geçin.
4·SAÇINIZI GENİŞ DİŞLİ TARAKLA TARAYIN
İnce dişli taraklar kısa saçlar (1-2 inç ve daha kısa düşünün) ve yüzdeki saçlar için harikadır, ancak karışık orta uzunlukta ve uzun saçlara çok çabuk zarar verir. İnce dişli tarak yerine geniş dişli tarak kullanın.
Plastik taraklar da işinizi görecektir ancak plastik tarakların genellikle saça zarar verebilecek küçük dikenleri ve pürüzlü kenarları vardır. Mümkünse, daha pürüzsüz ve yumuşak bir sonuç için ahşap veya bambudan yapılmış bir tarak kullanın.
Orta veya uzun saçınızı açtıktan sonra ince dişli bir tarak kullanabilirsiniz. Ancak saç hala düğümlüyse, daha fazla kırılmaya neden olabilir.