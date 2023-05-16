Saç karışıklığı nasıl önlenir?

4·SAÇINIZI GENİŞ DİŞLİ TARAKLA TARAYIN

İnce dişli taraklar kısa saçlar (1-2 inç ve daha kısa düşünün) ve yüzdeki saçlar için harikadır, ancak karışık orta uzunlukta ve uzun saçlara çok çabuk zarar verir. İnce dişli tarak yerine geniş dişli tarak kullanın.

Plastik taraklar da işinizi görecektir ancak plastik tarakların genellikle saça zarar verebilecek küçük dikenleri ve pürüzlü kenarları vardır. Mümkünse, daha pürüzsüz ve yumuşak bir sonuç için ahşap veya bambudan yapılmış bir tarak kullanın.

Orta veya uzun saçınızı açtıktan sonra ince dişli bir tarak kullanabilirsiniz. Ancak saç hala düğümlüyse, daha fazla kırılmaya neden olabilir.