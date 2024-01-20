Sağlığı daha da fazla bozuyor! Çocuklarda anormal kilo alımına yol açıyor! Vücut kitle endeksinin artışına neden oluyor.
Sağlıklı bir yaşam sürmek için meyve tüketmek elzem bir şey. Ancak %100 meyve meyveden yapıldığı iddia edilen meyve suları bile sorunlara yol açabiliyor.
Kanada'dan araştırmacıların yürüttükleri sistematik inceleme ve meta analiz sonucu, çocuklar için günlük miktarın üzerinde saf meyve suyu tüketiminin, vücut kitle indeksinde artışa neden olabileceğini ortaya koydu.
Özellikle çocukların kantinlerden alabileceği ya da anne babaların beslenme çantalarına öğle aralarında tüketmeleri için koydukları meyve suları vücut kitle indeksinde artışa neden olabilir.
VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEDİR?
Vücut kitle indeksi, boy kilo endeksi olarak da bilinen, kişinin ağırlık ve boy değerleri kullanılarak hesaplanan bir sayıdır. Formülde kullanılan vücut ağırlığı, kilogram, boy ise metre cinsinden alınarak hesaplama yapılır. Vücut kitle endeksi hesaplama sonucunda çıkan değer ile kişinin zayıf, normal ağırlıkta, hafif şişman ya da obez olması gibi bir sınıflama yapılır. Fakat bu değer ile vücut yağ oranı ölçülmez. Yağ, kas, su gibi değerlerin miktarları belirlemede sadece genel bir tablo çizilmiş olur. Ana kullanım amacı kişinin boyuna göre sağlıklı vücut ağırlığında olup olmadığını belirlemektir.
Araştırmacılar, çalışmaların sistematik incelemesi ve meta analizi sonucunda günlük miktarın üzerinde ek saf meyve suyu tüketen çocukların vücut kitle indeksinin 0,03 daha fazla değişime neden olduğunu belirtti.