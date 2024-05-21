Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın!
Bu yemekleri tekrardan ısıtmanız zehirlenmenize neden olabilir. Sağlığınızdan olmamak için bu haberi mutlaka okuyun...
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TAVUK
Tavuk pişrildikten hemen sonra tüketilmelidir. Besin zehirlenmesine en çok neden olan yiyeceklerden olan tavuk tekar ısıtılmamalıdır.
YUMURTA
Yumurta tüketilirken çok dikkat edilmesi gereken gıdalardan biridir. Tekrar ısıtılıp tüketidiğinde zehirlenmeye neden olabilir.
KEREVİZ
Kerevizde nitrat maddesi bulunur. Bu yüzden kereviz de tekrar ısıtılmamalıdır.
PİLAV
Pişen pilavı oda sıcaklığında uzun süre bekletip buzdolabına koymak bacillus cereus bakterisinin üremesine neden olabilir. Pilav tekrar ısıtılıdğında bakteriler çoğalır.