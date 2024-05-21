Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın!

Bu yemekleri tekrardan ısıtmanız zehirlenmenize neden olabilir. Sağlığınızdan olmamak için bu haberi mutlaka okuyun...

# gıda zehirlenmesi # sağlık # Bakteri
Editör: Yağmur Biçen
Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın! - Resim: 1

TAVUK

Tavuk pişrildikten hemen sonra tüketilmelidir. Besin zehirlenmesine en çok neden olan yiyeceklerden olan tavuk tekar ısıtılmamalıdır.

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Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın! - Resim: 2

YUMURTA

Yumurta tüketilirken çok dikkat edilmesi gereken gıdalardan biridir. Tekrar ısıtılıp tüketidiğinde zehirlenmeye neden olabilir.

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Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın! - Resim: 3

KEREVİZ

Kerevizde  nitrat maddesi bulunur. Bu yüzden kereviz de tekrar ısıtılmamalıdır.

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Sağlığınız için bu yemekleri asla ısıtmayın! - Resim: 4

PİLAV

Pişen pilavı oda sıcaklığında uzun süre bekletip buzdolabına koymak bacillus cereus bakterisinin üremesine neden olabilir. Pilav tekrar ısıtılıdğında bakteriler çoğalır.

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