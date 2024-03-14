Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura çekimi ne zaman?

O anları sosyal medyadan paylaşan Koca, videoyu ise "Mülakat olmadan, ÖSYM puanı ile doğrudan atanma. Bolu’da bir baba sevincini paylaştı. Bir soruya cevaben de, İŞKUR üzerinden, yine mülakat olmadan, noter huzurunda çekilişle yapılacak 8.000 işçi alımıyla ilgili bilgi verdik." sözleriyle paylaştı.