Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı canlı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimiyle ilgili duyuru yapıldı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden işçi alımlarının mülakatsız gerçekleştirileceğini vurgulayarak, kura çekiminin detaylarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimiyle ilgili duyuru yapıldı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden işçi alımlarının mülakatsız gerçekleştirileceğini vurgulayarak, kura çekiminin detaylarını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı için canlı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihleri başvuru sürecinin sona ermesi ardından gündeme gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işçi alımlarına ilişkin konuştu. Koca, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 8 bin işçi alımıyla ilgili açıklamada bulundu.
KOCA AYRINTILARI PAYLAŞTI
Bolu'da vatandaşlarla sohbet eden Koca, "Nisan'ın 4'ünde çekiliş var. Mülakat filan yok, doğrudan direk atama. Canlı, herkesin görebileceği şekilde, Youtube üzerinden noter huzurunda 8 binin çekilişi olacak." ifadelerini kullandı.
O anları sosyal medyadan paylaşan Koca, videoyu ise "Mülakat olmadan, ÖSYM puanı ile doğrudan atanma. Bolu’da bir baba sevincini paylaştı. Bir soruya cevaben de, İŞKUR üzerinden, yine mülakat olmadan, noter huzurunda çekilişle yapılacak 8.000 işçi alımıyla ilgili bilgi verdik." sözleriyle paylaştı.