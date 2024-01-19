Sakın bunları kullanmayın! Beyni öldürüyor, inmeye neden oluyor! Gittikçe popülerleşen tehlikeye karşı DSÖ uyardı!
Sigara günümüzde bağımlılık denince akla ilk gelen şeylerden biri. Normal sigaranın zararları biliniyor ancak sigaraya sözde alternatif olarak ortaya çıkan elektronik sigara tehlikesi gitgide daha büyüyor. Peki e-sigara vücuda nasıl zarar veriyor? Normal sigara mı daha zararlı elektronik olan mı?
Madde bağımlılığın günümüzde sağlık açısından en fazla mücadele verilen alanlardan birisidir. Kısa ve uzun vadede insan sağlığına verdiği devasa zararlar nedeniyle kalp, ciğer ve hatta beynin sağlığını da etkileyen bağımlılıklardan kurtulmak için hastanelerden ve ALO 171 Sigara Bırakma Hattı'ndan yardım almak mümkün. Ancak son zamanlarda artık sadece sigara değil, e-sigaralar da büyük tehdit oluşturmaya başladı.
Kimilerinin sigarayı bırakmak için bir araç olarak görüp aldıkları elektronik sigaralara karşı uzmanlar uyarıyor. Dünya Sağlık Örgütü de elektronik sigaraların insanlara verdiği zararlardan dolayı ülkelere “acil önlem” çağrısında bulundu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer ise elektronik sigaralar ve zararlarını anlattı.
Genç kuşakta sigara içmese de bu elektronik sigaralardan alarak kullanmaya başlayanların genelde normal sigara içmeye döndüklerini ifade eden Değer şunları söyledi:
“Çoğunlukla sigara bırakılması amacıyla kullanılmaya başlanan bu ürünler, sigara içmeyen özellikle 18-22 yaş arasındaki genç erişkinler arasında da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Üstelik yapılan çalışmalar bu kişilerin daha sonra büyük oranda klasik sigaraya da başladıklarını göstermiştir. Isıtılmış tütün ürünleri elektronik olarak kontrol edilen bir ısıtma sistemi ile tütün yakmadan nikotin açığa çıkaran ürünlerdir”
Elektronik sigaraların sağlık üzerindeki etkilerinden bahseden Uzm. Dr. Değer, “Elektronik sigara çocuklarda ve genç erişkinlerde 20’li yaşların başına kadar beyin gelişimine zarar verebilir. Hamilelerde gelişmekte olan fetüsler için toksiktirler. Kardiyovasküler sistemde tansiyon ve nabız yüksekliğine, kalp krizine, inmelere sebep olabilir. Solunum sisteminde başta kanserler olmak üzere solunum kapasitemizi düşüren birçok hastalığa neden olabilirler” dedi.