Sakın bunları kullanmayın! Beyni öldürüyor, inmeye neden oluyor! Gittikçe popülerleşen tehlikeye karşı DSÖ uyardı!

Genç kuşakta sigara içmese de bu elektronik sigaralardan alarak kullanmaya başlayanların genelde normal sigara içmeye döndüklerini ifade eden Değer şunları söyledi:

“Çoğunlukla sigara bırakılması amacıyla kullanılmaya başlanan bu ürünler, sigara içmeyen özellikle 18-22 yaş arasındaki genç erişkinler arasında da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Üstelik yapılan çalışmalar bu kişilerin daha sonra büyük oranda klasik sigaraya da başladıklarını göstermiştir. Isıtılmış tütün ürünleri elektronik olarak kontrol edilen bir ısıtma sistemi ile tütün yakmadan nikotin açığa çıkaran ürünlerdir”