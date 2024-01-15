Sakın çöpe atmayın! Ayva kabuklarını limonla karıştırınca şifa dağıtıyor
Çok kişinin severek yediği ayva meyvesinin sağlığa faydaları oldukça fazla. Pek çok insan ayvayı yedikten sonra kabuklarını atsa da aslına ayva kabuklarından şifa bulmak mümkün. Ayva ve limon birleşince bakın ne oluyor?
Tatlısı, çayı, reçeli ve meyvesi... Ayvanın her halini oldukça severek yiyoruz. Sadece tadıyla değil, vitaminleri sayesinde de sevdiğimiz ayvanın bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı.
Ayva da "vitamini kabuğunda" olan meyvelerden birisi. Genellikle tuzlanarak yenilen ancak kabukları çöpe giden ayvanın kabuklarını bu bilgileri öğrenince çöpe atamayacaksınız.
AYVA KABUKLARININ FAYDASI NEDİR?
Ayva kabukları içerdiği lifler sayesinde kabızlığı önler, sindirim sistemini destekler.
Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
Aynı zamanda cilt sağlığını korur ve yaşlanmayı geciktirir.
Ayva kabuğu ayrıca kan şekerini dengeleyici özelliği ile de bilinir ve bu sayede diyabet hastalarına da fayda sağlar.
Tüm bu faydalarıyla birlikte, ayva kabuğu sağlık için önemli bir besindir.