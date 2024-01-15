Sakın çöpe atmayın! Ayva kabuklarını limonla karıştırınca şifa dağıtıyor

Aynı zamanda cilt sağlığını korur ve yaşlanmayı geciktirir.

Ayva kabuğu ayrıca kan şekerini dengeleyici özelliği ile de bilinir ve bu sayede diyabet hastalarına da fayda sağlar.

Tüm bu faydalarıyla birlikte, ayva kabuğu sağlık için önemli bir besindir.