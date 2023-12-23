Sakın Mutfağınıza Sokmayın! New York Post'a Göre Bunlar Tütünden Bile Zehirli! Uzmanlar Uyarıyor!
Pek çok beslenme uzmanı bazı besin türlerinden özellikle uzak durulması gerektiğini belirtiyor. ABD'li New York Post gazetesinin yaptığı habere göre bu besinler asla mutfağınıza girmemeli. Adeta zehir yuvası olan bu besinler hangileri?
ABD'li New York Post gazetesi mutfağınıza sokmamanız gereken besinleri listeledi. New York Post gazetesine göre en zararlı yiyecekler hangileri?
NY Post'a konuşan uzmanlar aşağıdaki besinlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.
HİDROJENE YAĞLAR: Bu yağ kategorisi, birçok paketlenmiş gıda ve fast food ürününde yer alıyor. Beslenme uzmanı Paul, “Hidrojenlenmiş yağların, nüfus araştırmalarında ölüm oranlarını arttırdığı kesin olarak gösterilmiştir. Fıstık ezmesi gibi birçok popüler tüketici ürünü markası hidrojene yağlar içerdiğinden, tüketicilerin paketlenmiş gıda ürünlerinin üzerindeki içerik etiketini okumaları önemlidir” ifadelerinde bulunurken, bu yağlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı
Genel hatlarıyla işlenmiş ve paketli; şekerli, asitli gıdalardan ev içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar başka besinlere de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
İŞLENMİŞ ET: Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etlerin sağlığınız için korkunç olduğu açıklansa da, bu yiyecek kategorisi bir bütün olarak sağlıksız. Bu nedenle, bağımsız bir bölümü hak ediyor. Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve daha fazlası, diyetinizden tamamen çıkarılmamışsa, mümkün olduğunca kaçınılması gerekilen gıdalar arasında yer alıyor.