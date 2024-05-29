Salmonella hastalığı nedir? Salmonella belirtileri nelerdir?

Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrol muayenelerine ilişkin 9 Mayıs'ta yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edildiği bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada, analiz sonucu salmonella pozitif etler olduğu duyuruldu.