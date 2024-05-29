Salmonella hastalığı nedir? Salmonella belirtileri nelerdir?
Et ve Süt Kurumu'nun yurt dışından ithal edilen bazı etlerde salmonella pozitif çıkmasını duyurmasının ardından salmonella hastalığı araştırılmaya başladı. Peki salmonella hastalığı nedir? Salmonella belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...
Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrol muayenelerine ilişkin 9 Mayıs'ta yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edildiği bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada, analiz sonucu salmonella pozitif etler olduğu duyuruldu.
Et ve Süt Kurumu, salmonella pozitif olan etler için imha kararı alındığını, bu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılmasının veya satışının söz konusu olmadığını bildirdi.
Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan bu açıklamaların ardından salmonellanın ne olduğu merak edilmeye başlandı. Peki salmonella hastalığı nedir? Salmonella belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Salmonella enfeksiyonu, bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı yoluyla atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.