Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir! İnsülin tam ihtiyaç olan yere gidecek!
Şeker hastalığı günümüzde pek çok insanın mustarip olduğu bir rahatsızlık. Avusturalya ve Norveç'te yapılan iki araştırma insülin iğnelerin tarihe karışmasını sağlayabilir.
Şeker hastalığı gittikçe daha sık duyduğumuz rahatsızlıklardan birisi. Bazen doğuştan bazen de sağlıksız beslememizin tetiklediği şeker hastalığının tedavisinde devrim niteliğinde bir buluş yapılıyor.
Sidney Üniversitesi ve Norveç Arktik Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı çalışma neticesinde yenilebilir insülin geliştirdi.
Bilimsel dergi Nature Nanotechnology'de yayımlanan araştırmaya göre yenilebilir insülin, kapsül formunda ya da bir parça çikolatanın içine gözle görülemeyecek nano-taşıyıcılar yoluyla yerleştirilerek vücuda alınabilecek.
Araştırmaya katılan isimlerden biri olan Arktik Üniversitesi'nden Profesör Peter McCourt şunu söyledi:
"İnsülini bu şekilde almak daha doğru çünkü vücudun acil şekilde insüline ihtiyaç duyan bölgelerine maddeyi hızlıca ulaştırmak mümkün oluyor. Şırıngayla alınan insülin tüm vücuda yayılıyor ve istenmeyen yan etkilere neden olabiliyor"