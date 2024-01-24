Şeker hastalarına müjde! Bu tedavi iğneyi kaldırabilir! İnsülin tam ihtiyaç olan yere gidecek!

Araştırmaya katılan isimlerden biri olan Arktik Üniversitesi'nden Profesör Peter McCourt şunu söyledi:

"İnsülini bu şekilde almak daha doğru çünkü vücudun acil şekilde insüline ihtiyaç duyan bölgelerine maddeyi hızlıca ulaştırmak mümkün oluyor. Şırıngayla alınan insülin tüm vücuda yayılıyor ve istenmeyen yan etkilere neden olabiliyor"