Sessiz katil hipertansiyon: İşte korunma yöntemleri

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı yüksekliği olarak biliniyor. Büyük tansiyonun 140 mmHg, küçük tansiyonun ise 90 mmHg’nin üzerinde olması yüksek tansiyon olarak kabul ediliyor. Ancak son yıllarda bu sınırın daha da aşağı çekildiği yönünde bir görüş birliği oluşmaya başladı. Peki bu hastalıktan nasıl korunabiliriz?