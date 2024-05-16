Sessiz katil hipertansiyon: İşte korunma yöntemleri
Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı son rapora göre ‘sessiz katil’ olarak adlandırılan yüksek tansiyon, tüm ülkelerde alarm verici boyuta ulaştı. Peki hipertansiyondan korunmak için neler yapmalı?
Yüksek tansiyon (hipertansiyon) birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı yüksekliği olarak biliniyor. Büyük tansiyonun 140 mmHg, küçük tansiyonun ise 90 mmHg’nin üzerinde olması yüksek tansiyon olarak kabul ediliyor. Ancak son yıllarda bu sınırın daha da aşağı çekildiği yönünde bir görüş birliği oluşmaya başladı. Peki bu hastalıktan nasıl korunabiliriz?
LifeClub Hekimi Uzm. Dr. Aslı Azakoğlu Karaca, yüksek tansiyonu olan bireyler için şu önerilerde bulundu:
- Sağlıklı beslenme alışkanlıkları benimsemek: Düşük tuzlu, paketli gıdalardan fakir, gizli tuz barındıran ürün (zeytin, peynir, turşu vb.) tüketiminin sınırlı olduğu, taze meyve, sebze, protein kaynakları (balık, fasulye, mercimek gibi) ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet tercih edin.
- Tuz alımını sınırlayın: Günlük tuz alımınızı sınırlayın. Sodyum, alımı günlük 1.5 - 2.5 gram arasında olmalıdır. Masada tuzluk yerine baharatlar bulundurun. Kekik, nane, sumak, pul biber, karabiber vb. Yemeklerinizi baharatlar ile çeşnilendirin. Hem göze hem de mideye hitap etsin!
- Fiziksel aktiviteye zaman ayırın: Haftada toplam en az 150 dakika, haftada 3 gün 45-50 dakikalık orta düzeyde aerobik egzersiz yapmak veya haftada en az 75 dakika yüksek yoğunlukta aerobik egzersiz yapmayı sağlıklı yaşamı yakalamanız ve sürdürmeniz adına öneriyoruz. Yürüyüş, yüzme, bisiklete binme… gibi aktiviteler yapabilirsiniz.