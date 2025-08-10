SGK’dan kritik duyuru: Sigortalı anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alamayan kız çocukları için 3 çözüm yolu

GELİR TESTİNE BAŞVURULABİLİR

SGK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sigortalı anne veya babası üzerinden sağlık hizmetinden yararlanamayan kız çocuklarının Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) faydalanabilmesi için ilk adım olarak gelir testine başvurabileceğini belirtti.