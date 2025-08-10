SGK’dan kritik duyuru: Sigortalı anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alamayan kız çocukları için 3 çözüm yolu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı anne veya babası üzerinden sağlık hizmetinden yararlanamayan kız çocuklarının Genel Sağlık Sigortası’ndan nasıl faydalanabileceğini açıkladı. İşte adım adım seçenekler…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
SGK’dan kritik duyuru: Sigortalı anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alamayan kız çocukları için 3 çözüm yolu - Resim: 1

GELİR TESTİNE BAŞVURULABİLİR

SGK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sigortalı anne veya babası üzerinden sağlık hizmetinden yararlanamayan kız çocuklarının Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) faydalanabilmesi için ilk adım olarak gelir testine başvurabileceğini belirtti. 

1 6
SGK’dan kritik duyuru: Sigortalı anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alamayan kız çocukları için 3 çözüm yolu - Resim: 2

Gelir testi sonucuna göre prim ödemesi belirleniyor.

2 6
SGK’dan kritik duyuru: Sigortalı anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alamayan kız çocukları için 3 çözüm yolu - Resim: 3

GSS PRİMİ ÖDEME SEÇENEĞİ

Gelir testine girmeyen veya belirli bir gelir seviyesinin üzerinde olan kişiler, aylık 780,17 TL tutarında GSS primini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. 

3 6
SGK’dan kritik duyuru: Sigortalı anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alamayan kız çocukları için 3 çözüm yolu - Resim: 4

Bu ödeme ile devlet hastaneleri ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarından hizmet alınabiliyor.

4 6
SGK’dan kritik duyuru: Sigortalı anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alamayan kız çocukları için 3 çözüm yolu - Resim: 5

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İMKANI

Bir diğer seçenek ise isteğe bağlı sigortalı olmak.

5 6
SGK’dan kritik duyuru: Sigortalı anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alamayan kız çocukları için 3 çözüm yolu - Resim: 6

Bu sayede hem emeklilik primi ödenebiliyor hem de sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanma imkanı sağlanıyor.

6 6
sgk