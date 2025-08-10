SGK’dan kritik duyuru: Sigortalı anne-baba üzerinden sağlık hizmeti alamayan kız çocukları için 3 çözüm yolu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı anne veya babası üzerinden sağlık hizmetinden yararlanamayan kız çocuklarının Genel Sağlık Sigortası’ndan nasıl faydalanabileceğini açıkladı. İşte adım adım seçenekler…
GELİR TESTİNE BAŞVURULABİLİR
SGK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sigortalı anne veya babası üzerinden sağlık hizmetinden yararlanamayan kız çocuklarının Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) faydalanabilmesi için ilk adım olarak gelir testine başvurabileceğini belirtti.
Gelir testi sonucuna göre prim ödemesi belirleniyor.
GSS PRİMİ ÖDEME SEÇENEĞİ
Gelir testine girmeyen veya belirli bir gelir seviyesinin üzerinde olan kişiler, aylık 780,17 TL tutarında GSS primini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.
Bu ödeme ile devlet hastaneleri ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarından hizmet alınabiliyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İMKANI
Bir diğer seçenek ise isteğe bağlı sigortalı olmak.
Bu sayede hem emeklilik primi ödenebiliyor hem de sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanma imkanı sağlanıyor.