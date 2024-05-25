Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat!

FAZLA DOLDURMAMAYA DİKKAT

Vücudunuzun üşüyen ya da ağrıyan bölgesine koyacağınız sıcak su torbalarını güvenlik nedeniyle ölçülü tam kararında doldurmak gerekiyor. Uzmanlar fazla doldurulan sıcak su torbalarının tehlike saçtığını ve çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu yüzden sıcak su torbalarının içine koyacağınız suyu üçte iki kadarı olacak şekilde ayarlamanız çok önemlidir. Tamamını doldurmaktan sakının.