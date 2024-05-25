Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat!
Sıcak su torbası birçok alanda kullanılıyor. Ancak doğru kullanma yöntemlerini bilmeyince tehlike saçabilir.
Uzmanlar sıcak su torbalarının ciddi yanık ve alerjik reaksiyon oluşmasına neden olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Peki sıcak su torbaları nasıl kullanılır, sıcak su torbası doldururken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İlk olarak sıcak su torbasının delik olma olasılığına karşı mutlaka her tarafını kontrol edin. Kapak kısmının güzelce kapanıp kapanmadığından emin olun.
Akıtıp akıtmadığını anlamak için mutlaka içini önce soğuk suyla doldurup deneyin. Böyle yaparak kolayca sızdırıp sızdırmadığını anlayabilir, yanık oluşma risklerini mümkün mertebe azaltabilirsiniz. Eğer en ufak bir sızıntı gibi bir durum fark ettiğiniz anda kullanmamaya dikkat edin.
FAZLA DOLDURMAMAYA DİKKAT
Vücudunuzun üşüyen ya da ağrıyan bölgesine koyacağınız sıcak su torbalarını güvenlik nedeniyle ölçülü tam kararında doldurmak gerekiyor. Uzmanlar fazla doldurulan sıcak su torbalarının tehlike saçtığını ve çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu yüzden sıcak su torbalarının içine koyacağınız suyu üçte iki kadarı olacak şekilde ayarlamanız çok önemlidir. Tamamını doldurmaktan sakının.