Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat!

Sıcak su torbası birçok alanda kullanılıyor. Ancak doğru kullanma yöntemlerini bilmeyince tehlike saçabilir.

# sıcak su # torba # yanık
Editör: Yağmur Biçen
Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat! - Resim: 1

Uzmanlar sıcak su torbalarının ciddi yanık ve alerjik reaksiyon oluşmasına neden olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Peki sıcak su torbaları nasıl kullanılır, sıcak su torbası doldururken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

1 7
Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat! - Resim: 2

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İlk olarak sıcak su torbasının delik olma olasılığına karşı mutlaka her tarafını kontrol edin. Kapak kısmının güzelce kapanıp kapanmadığından emin olun.

2 7
Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat! - Resim: 3

Akıtıp akıtmadığını anlamak için mutlaka içini önce soğuk suyla doldurup deneyin. Böyle yaparak kolayca sızdırıp sızdırmadığını anlayabilir, yanık oluşma risklerini mümkün mertebe azaltabilirsiniz. Eğer en ufak bir sızıntı gibi bir durum fark ettiğiniz anda kullanmamaya dikkat edin.

3 7
Sıcak su torbasındaki tehlikeye dikkat! - Resim: 4

FAZLA DOLDURMAMAYA DİKKAT

Vücudunuzun üşüyen ya da ağrıyan bölgesine koyacağınız sıcak su torbalarını güvenlik nedeniyle ölçülü tam kararında doldurmak gerekiyor. Uzmanlar fazla doldurulan sıcak su torbalarının tehlike saçtığını ve çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu yüzden sıcak su torbalarının içine koyacağınız suyu üçte iki kadarı olacak şekilde ayarlamanız çok önemlidir. Tamamını doldurmaktan sakının.

4 7