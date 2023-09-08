Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi! Böğürtlenin faydaları nelerdir?

Buldan'nın 1150 rakımlı Yayla Mahallesinde her yıl Eylül, Ekim ve Kasım aylarına kadar bol miktarda böğürtlenin doğal olarak yol kenarlarında ve ağaçlık alanlarda yetiştiğini dile getiren Adnan Kaval, “Böğürtleni biz Buldanlılar olarak Moramıt olarak biliyoruz. Ahududu da deniliyor. Bu aylarda Buldan’ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetiştiği ve doyumsuz bir lezzeti olduğu için dalından koparıp yiyoruz.''