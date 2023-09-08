Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi! Böğürtlenin faydaları nelerdir?
Buldan’ın yüksek kesimlerinde sulanmadan kendiliğinden yetişen ve halk arasında “Moramıt” olarak da bilinen doğal böğürtlenler, bu sezonun ilk meyvelerini vermeye başladı. Şifa deposu olan ve birçok faydası bulunan böğürtlene ilgi büyük. Peki böğürtlenin faydaları neler?
Zengin antioksidan içeriği sayesinde kanserli hücrelere karşı savaşmasıyla bilinen böğürtlenler, meyve verilmesi sonrasında doğayı süslemeye başladı. Özellikle akciğer kanseri ve kolon kanseri riskini azaltması ve kan şekerini dengeleyici özelliğe sahip olmasıyla bilinen böğürtlenlere, Buldanlı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.
Buldan'nın 1150 rakımlı Yayla Mahallesinde her yıl Eylül, Ekim ve Kasım aylarına kadar bol miktarda böğürtlenin doğal olarak yol kenarlarında ve ağaçlık alanlarda yetiştiğini dile getiren Adnan Kaval, “Böğürtleni biz Buldanlılar olarak Moramıt olarak biliyoruz. Ahududu da deniliyor. Bu aylarda Buldan’ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetiştiği ve doyumsuz bir lezzeti olduğu için dalından koparıp yiyoruz.''
Böğürtlenin başta kanser olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini öğrenince bu meyveyi sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz. İçeriğinde bulunan ellagik asit, tümör gelişimini önlemeye yardımcıdır.
Yüksek oranda K vitamini içermesi özellikle bayanlarda osteoporoza karşı korumaktadır. Kalori miktarı düşüktür.(yaklaşık 1 avuç kadarı 60 kalori) Diyet yapanların rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir.