Siz de hayat kurtarabilirsiniz! Öğrenmesi çok kolay
Neredeyse her gün ülkemizde birkaç kez Heimlich manevrası sayesinde hayat kurtarma haberi duyuluyor. İşte öğrenmesi çok kolay ama etkisi çok büyük olan Heimlich manevrası...
NEDİR?
Heimlich manevrası, karın itmesi olarak da bilinen, kişinin üst solunum yolunu tıkayan cismin çıkarılması ve tekrar nefes alabilmesinin sağlandığı yöntemdir. Diğer bir deyişle heimlich manevrasında, soluk borusuna yabancı bir cisim kaçması nedeniyle boğulan kişinin solunum yoluna kaçan cismi çıkarmak için uygulanan ilk yardım prosedürüdür.
Heimlich manevrası özellikle bilinci açık kişilere uygulanmalıdır. Genellikle yetişkin ve çocuklarda uygulanan heimlich manevrasının bebeklere yapılması önerilmez.
Boğulan kişi güçlü ve rahat bir şekilde öksürebiliyorsa kişinin öksürmeye devam etmesine izin verin. Öksürmek sıkışmış nesneyi doğal olarak sıkıştığı yerden çıkarabilir. Eğer kişi normal bir şekilde öksüremiyor, konuşamıyor, ağlayamıyor veya gülemiyorsa, kişiye heimlich manevrası uygulanır.
KİMLERE UYGULANIR?
Solunum yollarına kaçan yabancı cismin boğulmaya sebep olmaması için hızlı bir şekilde sıkışan bölgeden çıkartılma işlemi olan heimlich manevrası konuşamayan, rahat öksüremeyen ve nefes alamayan bilinci açık yetişkin ve çocuklara uygulanır ancak bebeklere karşı yapılması önerilmez. Karın itmesi adı da verilen heimlich manevrası kişinin diyaframını kaldırarak ciğerlerdeki havanın dışarı atılmasını sağlar. Bu durum da sıkışan yabancı cismin dışarı atılmasını kolaylaştırır.