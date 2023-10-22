Sizi Yaşlı Gösterecek Makyaj Hataları!
Makyaj kullanmak her kadının olmazsa olmasıdır ama makyaj hataları sizi olduğunuzdan yaşlı gösterebilir. Sizi yaşlı gösterecek makyaj hatalarını derledik...
1. Çok Fazla Kapatıcı Uygulamak
Mükemmel bir mat etki yaratma arzumuz nedeniyle çoğumuz çok fazla kapatıcı uygulama hatasına düşüyoruz. Yanlış rengi seçip çok kalın bir katman uygularsanız, kırışıklıklarınızı ön plana çıkarır ve yüzünüzü yaşlı gösterirsiniz. Bunu önlemek için en iyi makyaj sanatçıları kalın fondötenlerden uzak durulmasını öneriyor. Bunun yerine, parlak parçacıklar içeren akıcı olanları seçin; bunlar, cildinizin aşırı yüklenmeden sağlıklı ve doğal görünmesini sağlar.
2. Alt Kirpiklere Maskarayı Aşırı Kullanmak
Alt kirpiklere rötuş yapmak ve göz kenarlarını vurgulamak için maskara kullanmak, bakışlarınıza ekstra ifade katabilir. Öte yandan kirpiklerinize çok fazla maskara sürmek herkesin dikkatini göz çevresindeki kırışıklıklara kaydıracaktır. Bu kırışıklıklar ne kadar küçük olursa olsun, kalın maskara onları ön plana çıkaracaktır!
3. Yanlış Ruj Tonunu Seçmek
Buna hiç şüphe yok; ruj, görüntünüzde harikalar yaratabilir! Bu sezon zengin, doygun renkleri denemekten korkmayın. Ancak unutmayın, eğer dudaklarınız doğuştan darsa koyu tonlu rujlardan uzak durmalısınız. Koyu renklerin dudaklarınızı daha da ince göstermesi muhtemeldir.
Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız ruj da işinize yarayabilir; tek yapmanız gereken doğal dudak çizginizin üzerine çıkmak!
4. Koyu Renk Farları Yanlış Şekilde Uygulamak
Göz kapağı bölgesinin tamamına gölge uygulamamaya dikkat edin; bu, gözle görülür şekilde daha yaşlı görünmenizi sağlayacaktır! Yapılacak doğru şey sadece gözlerinizin dış köşelerine hafifçe vurmaktır.