Sizi Yaşlı Gösterecek Makyaj Hataları!

Makyaj kullanmak her kadının olmazsa olmasıdır ama makyaj hataları sizi olduğunuzdan yaşlı gösterebilir. Sizi yaşlı gösterecek makyaj hatalarını derledik...

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Editör: Süleyman Daban
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Sizi Yaşlı Gösterecek Makyaj Hataları! - Resim: 1

1. Çok Fazla Kapatıcı Uygulamak

Mükemmel bir mat etki yaratma arzumuz nedeniyle çoğumuz çok fazla kapatıcı uygulama hatasına düşüyoruz. Yanlış rengi seçip çok kalın bir katman uygularsanız, kırışıklıklarınızı ön plana çıkarır ve yüzünüzü yaşlı gösterirsiniz. Bunu önlemek için en iyi makyaj sanatçıları kalın fondötenlerden uzak durulmasını öneriyor. Bunun yerine, parlak parçacıklar içeren akıcı olanları seçin; bunlar, cildinizin aşırı yüklenmeden sağlıklı ve doğal görünmesini sağlar.

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Sizi Yaşlı Gösterecek Makyaj Hataları! - Resim: 2

2. Alt Kirpiklere Maskarayı Aşırı Kullanmak

Alt kirpiklere rötuş yapmak ve göz kenarlarını vurgulamak için maskara kullanmak, bakışlarınıza ekstra ifade katabilir. Öte yandan kirpiklerinize çok fazla maskara sürmek herkesin dikkatini göz çevresindeki kırışıklıklara kaydıracaktır. Bu kırışıklıklar ne kadar küçük olursa olsun, kalın maskara onları ön plana çıkaracaktır!

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Sizi Yaşlı Gösterecek Makyaj Hataları! - Resim: 3

3. Yanlış Ruj Tonunu Seçmek

Buna hiç şüphe yok; ruj, görüntünüzde harikalar yaratabilir! Bu sezon zengin, doygun renkleri denemekten korkmayın. Ancak unutmayın, eğer dudaklarınız doğuştan darsa koyu tonlu rujlardan uzak durmalısınız. Koyu renklerin dudaklarınızı daha da ince göstermesi muhtemeldir.

Dudaklarınızın daha dolgun görünmesini istiyorsanız ruj da işinize yarayabilir; tek yapmanız gereken doğal dudak çizginizin üzerine çıkmak!

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Sizi Yaşlı Gösterecek Makyaj Hataları! - Resim: 4

4. Koyu Renk Farları Yanlış Şekilde Uygulamak

Göz kapağı bölgesinin tamamına gölge uygulamamaya dikkat edin; bu, gözle görülür şekilde daha yaşlı görünmenizi sağlayacaktır! Yapılacak doğru şey sadece gözlerinizin dış köşelerine hafifçe vurmaktır.

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