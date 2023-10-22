Sizi Yaşlı Gösterecek Makyaj Hataları!

1. Çok Fazla Kapatıcı Uygulamak

Mükemmel bir mat etki yaratma arzumuz nedeniyle çoğumuz çok fazla kapatıcı uygulama hatasına düşüyoruz. Yanlış rengi seçip çok kalın bir katman uygularsanız, kırışıklıklarınızı ön plana çıkarır ve yüzünüzü yaşlı gösterirsiniz. Bunu önlemek için en iyi makyaj sanatçıları kalın fondötenlerden uzak durulmasını öneriyor. Bunun yerine, parlak parçacıklar içeren akıcı olanları seçin; bunlar, cildinizin aşırı yüklenmeden sağlıklı ve doğal görünmesini sağlar.