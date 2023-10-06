Soğandaki Korkunç Tehlike! Eğer Dikkat Etmezseniz Zehirlenebilirsiniz! Herkesin Yaptığı O Hata Ne?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan soğanın, sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir yönü bulunuyor. Soğan, herkesin severek tükettiği ve yemeklere eşsiz bir lezzet kattığı bir sebze olarak bilinirken yanlış kullanımı besin zehirlenmesine yol açabiliyor.