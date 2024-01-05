Soğuk Havalara Dikkat! Gripten Beter Direk Kalbi Öldürüyor

Kan damarlarını daraltabilir (vazokonstriksiyon). Bu, kalbin daha fazla çalışmasına ve kanın vücudun diğer bölgelerine daha zor pompalanmasına neden olabilir.

Soğuk hava, kanın pıhtılaşma eğilimini artırabilir, bu da kalp damarlarında tıkanıklıklara neden olabilir.