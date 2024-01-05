Soğuk Havalara Dikkat! Gripten Beter Direk Kalbi Öldürüyor
Uzmanlardan soğuk havalar konusunda uyarı geldi. Kalbi direk etkiliyor. Gripten daha beter. Peki soğuk hava kalbi nasıl etkiliyor? İşte detayları...
Soğuk hava, özellikle rüzgarlı veya dondurucu hava koşulları, bazı kişilerde kalp ağrısına neden olabilir. Vücut sıcaklığını korumak için kalbin daha fazla çalışmasını gerektirebilir ve aynı zamanda damarları daraltabilir. Bu durum, kalp krizi riski olan kişilerde özellikle dikkate alınmalıdır.
Soğuk Havalara Dikkat! Gripten Beter Direk Kalbi Öldürüyor
Kan damarlarını daraltabilir (vazokonstriksiyon). Bu, kalbin daha fazla çalışmasına ve kanın vücudun diğer bölgelerine daha zor pompalanmasına neden olabilir.
Soğuk hava, kanın pıhtılaşma eğilimini artırabilir, bu da kalp damarlarında tıkanıklıklara neden olabilir.
Vücudun daha fazla oksijen talep etmesine neden olabilir. Kalp, vücuda yeterli oksijen sağlamak için daha fazla çaba sarf edebilir.
Solunum yollarını daraltabilir ve bu da oksijen alımını etkileyebilir. Bu durum, kalp sorunları olan kişilerde özellikle riskli olabilir.
Eğer soğuk hava koşullarında kalp ağrısı yaşıyorsanız veya kalp hastalığı riskiniz varsa, aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:
Soğuk hava koşullarında dışarıya çıkarken sıcak giyinin.
Rüzgarlı havalarda yüzünüzü ve başınızı koruyun.
Dışarı çıkarken kalp sağlığınıza dikkat edin ve gerektiğinde dinlenin.
Eğer doktorunuz öneriyorsa, kalp ilaçlarınızı düzenli olarak kullanın.