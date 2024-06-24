Soğuk suyla duş almak ölüme neden olabilir! Sıcak havalarda bunu yapıyorsanız dikkat!
Yaz aylarında artan hava sıcaklıklarında birçok kişi soğuk suyla duş almayı tercih edebiliyor. Ancak uzman isimden konuyla ilgili ciddi bir uyarı geldi. Öyle ki yaz sıcağında soğuk duş almak ölüme bile sebep olabilir. İşte ayrıntılar...
Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla söz konusu sıcaklıklardan korunmanın yolları aranıyor. Sıcak havalarda alınan soğuk bir duşun sağladığı rahatlama ise en sık tercih edilen yollardan biri olarak ön plana çıkıyor.
Soğuk suyla duş almanın faydaları ve zararları merak edilirken konuyla ilgili Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay'dan önemli bir açıklama geldi.
Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda vücudun ısı dengesini sağlamak için farklı yolların tercih edildiğini, bunlardan birinin de soğuk suyla serinlemek olduğunu anlattı.
Servet Altay, yazın serinlemek için soğuk suyla duş alınmasının yanlış olduğunu, vücudun ısı dengesini korumaya çalışırken damar ve kalp hastalıklarının ortaya çıkabildiğini ifade etti.