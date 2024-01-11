Solunum Yolu Hastalığı Her Tarafı Sardı! Enfeksiyondan Nasıl Korunuruz? Uzmanından Açıklama

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle beraber kapalı ortamlarda daha sık zaman geçirilmeye başlandı. Bu durum da enfeksiyon hastalıklarının hızla yayılmasına neden oluyor. Prof. Dr. İrfan Şencan, üst solunum yolu enfeksiyonlarının her yaştan insanı etkileyebildiğini söyledi. Şencan, bazı kişilerin bu rahatsızlıkları hafif atlatırken, özellikle risk grubundakilerde hastalığın daha ağır seyrettiğini belirtti.