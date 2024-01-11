Solunum Yolu Hastalığı Her Tarafı Sardı! Enfeksiyondan Nasıl Korunuruz? Uzmanından Açıklama
Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle beraber virüsler hızla yayılmaya başladı. Tüm dünyayı sarmış olan solunum yolu enfeksiyonu, büyük küçük demeden herkesi etkiliyor. Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Kliniği Uzmanı Prof. Dr. İrfan Şencan, hastalığa karşı korunmamız gerektiğini açıkladı.
Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle beraber kapalı ortamlarda daha sık zaman geçirilmeye başlandı. Bu durum da enfeksiyon hastalıklarının hızla yayılmasına neden oluyor. Prof. Dr. İrfan Şencan, üst solunum yolu enfeksiyonlarının her yaştan insanı etkileyebildiğini söyledi. Şencan, bazı kişilerin bu rahatsızlıkları hafif atlatırken, özellikle risk grubundakilerde hastalığın daha ağır seyrettiğini belirtti.
Şencan, özellikle KOAH veya kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunanların durumunun daha da ağırlaşabileceğini vurguladı.
"KALABALIK VE KAPALI ORTAMLAR ENFEKSİYONLARI ARTIRIYOR"
Şencan, enfeksiyonların artmasının en önemli sebeplerinden birinin, kapalı alanlarda geçirilen zamandan kaynaklandığını açıkladı. Şencan, polikliniklerdeki hastalar arasında soğuk algınlığı belirtilerine bağlı olarak başvurunun normalde ortalama yüzde 2-3 olduğunu belirterek bu mevsimlerde yüzde 20'ye kadar çıkabildiğini ifade etti.
Hızla yayılan virüslere karşı korunmamız gerektiğini açıklayan Şencan, “Soğuk algınlığı virüslerine yüksek yoğunlukla bulaşmayı azaltmak için havalandırmaya dikkat etmeliyiz. Gereksiz kabalıklarda bulunmamaya gayret etmeliyiz. Bizim gibi hastanede çalışan veya kalabalık toplu taşımaya binecek kişilerinde maske takmasında fayda olur. Ellerimizi sabunlu suyla yıkamamız gerekiyor” önerilerinde bulundu. Ayrıca Şencan, bu süreçte grip aşısının da yapılması gerektiğini vurguladı.