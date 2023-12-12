Stresten Uzak Durmanın Basit Yolu! Stresi Azaltan Gıdalar!
Stres ve kaygı sorunu yaşıyorsanız dikkat! Bu gıdalar stresi azaltıyor! Stresten uzak durmanın basit yolu! Stres ve kaygı bozukluklarına kolay çözüm yolu! Stresten kurtulmak artık çok kolay! İşte stresi azaltan gıdalar…
Kabak Çekirdeği
Kabak çekirdeği, mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin hormon seviyesini artırır ve depresyon belirtilerini azaltır. Böylece kabak çekirdeği, stresi azaltmaya yardımcı olur.
Muz
Muz içerisinde bulundurduğu çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde enerji değeri oldukça yüksektir. Aynı zamanda muz, stresi azaltmaya yardımcı olur.
Bitter Çikolata
Çok güçlü bir antioksidan özelliğe sahip bitter çikolata birçok hastalığa fayda sağlar. Aynı zamanda bitter çikolata, depresif ruh haline iyi gelerek stresi azaltır.
Sardalya, Hamsi, Uskumru ve Ringa
Balık çeşitleri vücut sağlığımız için kesinlikle almamız gereken besinler arasındadır. Balık, birçok hastalığı önlemede ve tedavi etmede oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Balık çeşitleri hem sağlığımıza fayda sağlarken hem de stresi azaltmaya yardımcı olur.