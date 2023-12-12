Stresten Uzak Durmanın Basit Yolu! Stresi Azaltan Gıdalar!

Sardalya, Hamsi, Uskumru ve Ringa

Balık çeşitleri vücut sağlığımız için kesinlikle almamız gereken besinler arasındadır. Balık, birçok hastalığı önlemede ve tedavi etmede oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Balık çeşitleri hem sağlığımıza fayda sağlarken hem de stresi azaltmaya yardımcı olur.