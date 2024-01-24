Su içmek kanser mi yapıyor? Doktor o araştırmayı gösterdi...

Günde en az 2 litre su tüketmenin sağlığa faydalı olduğu yönündeki genel eğilimin aksine, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, su içmenin kanser ve şeker hastalığına neden olabileceğini öne sürdü.

Kubilay, "Su içmek kanser yapar, yetmedi su içmek şeker hastası da yapar, o da yetmedi su içmek troidlerinizi bozar. O da yetmedi siz su içerek gelecekte alzaimer da olabilirsiniz. Su içmek romatizmal hastalıklara da yol açabilir. 'Hocam ne diyorsunuz?' dediniz değil mi? Söyleyeyim; Sizin plastik şişelerin içinde içtiğiniz o suların içerisinde 1 litresinde 100 bin plastik parçası oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sözleriyle tartışma yaratan Demir, Kolombiya Üniversitesi'nin araştırmasını referans gösterdi.

'SU İÇERKEN DİKKAT EDİN'

Gelişen teknolojiyle bir litre suyun içindeki küçük parçacıkları saptamanın mümkün olduğunu belirten ünlü doktor, iddiasının dayanağını şu sözlerle dile getirdi: