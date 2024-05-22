Tarihin en büyük skandallarından biri: Binlerce kişiye HIV ve hepatitli kan verilmiş
İngiltere, 1970-1991 yılları arasında HIV ve hepatit virüsü bulaşmış kanın 30 bin hastaya verilmesi sonucu patlak veren büyük bir krizle yüzleşiyor. Bu olayın binlerce kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor.
Hastalar, kan ve kan ürünleri tedavilerinde HIV ve hepatit virüsü bulaşmış kanlara maruz kalarak ölümcül enfeksiyonlara yakalandılar. Bu trajik olay, İngiliz yetkililerin ihmali, hastane yönetimindeki yetersizlikler ve gerekli önlemlerin alınmaması gibi faktörler nedeniyle meydana geldi.
TARİHİN EN BÜYÜK SKANDALI
Yaklaşık 3 bin kişinin ölmesi ve çok sayıda insanın ömür boyu sürecek hastalıklara yakalanmasıyla sonuçlanan enfekte kan skandalı, İngiliz sağlık sisteminde tarihin en büyük ve en ölümcül skandalı olarak kayıtlara geçti.
5 binden fazla şahidin dinlenmesi ve 100 binden fazla belgenin incelenmesi ile hazırlanan rapora göre, skandal uygulamalar çerçevesinde kanama bozukluğu olan 380’i çocuk bin 250 hastaya, HIV virüsü taşıyan kan ürünü verildi. Bu hastaların dörtte üçü hayatını kaybetti. Enfekte kan ürünleri verilen 5 bin kadar hasta ise kronik Hepatit C hastalığına yakalandı. Hastanelerde doğum, ameliyat ve kaza nedeniyle bulunduklarında kan nakli sırasında Hepatit C virüsü ile enfekte olanların sayısı ise 26 bin 800 kişi olarak açıklandı.
Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte, hasta hakları ihlalleri ve sağlık sistemindeki ciddi eksiklikler gündeme geldi. Kamuoyu, sorumluların cezalandırılmasını ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.