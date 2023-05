Tavuğun piştiğini nasıl anlarsınız? Gıda termometresi kullanımı ve diğer işaretler

Tavuğun en kalın kısmını bulun. Tavuğun hangi bölgesinde daha fazla et olduğunu belirleyin, genellikle parçanın ortasına doğru. Bütün bir tavuk pişiriyorsanız, en kalın kısımlar göğüs veya but olacaktır. Sadece ince kısımların değil, tüm parçanın piştiğinden emin olmak için her zaman etin en kalın kısmının sıcaklığını test edin.