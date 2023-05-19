Tavuğun piştiğini nasıl anlarsınız? Gıda termometresi kullanımı ve diğer işaretler
Evde tavuk yapmak, hemen hemen her yemeğe protein ve harika bir lezzet katmanın kolay, sağlıklı ve çok yönlü bir yoludur. Tek sorun, tavuğun tamamen piştiğinden emin olmanız gerektiğidir, aksi takdirde o lezzetli tavuk göğsü dolması kötü bir gıda zehirlenmesi vakasına dönüşebilir.
BİLMENİZ GEREKENLER
· Tavuğunuzun en kalın kısmının en az 165 °F (74 °C) olduğunu kontrol etmek için dijital bir gıda termometresi kullanın. Bu, pişip pişmediğini anlamanın en iyi yoludur.
· Sert bir doku, tavuktan akan berrak veya beyazımsı meyve suları ve beyaz veya çok açık pembe bir iç et rengi gibi diğer pişme belirtilerini arayın.
· Kemikli parçalar için birkaç dakika fazladan pişirme süresi tanıyın. Tavuk donmuşsa, piştiğinden emin olmak için sıcaklığı düşürün ve pişirme süresini iki katına çıkarın.
TERMOMETRE NASIL KULLANILMALI?
Dijital bir et termometresi tercih edin. Dijital termometreler en doğru sıcaklık okumalarını sağlar, ancak analog bir termometre de size iyi bir yaklaşık değer verecektir. Tavuğunuzu pişirme süresinin sonuna doğru kontrol etmek için anında okunan bir dijital termometre seçin veya pişirme sırasında sıcaklığı sürekli olarak izlemek için bir dijital termometre tercih edin.
Dijital termometrenizin pillerinin bitmesi ihtimaline karşı yedek olarak analog bir termometre bulundurun
Termometrenizi 30 saniye boyunca buzlu suya sokarak kalibre edin. Büyük bir sürahiyi buz ve soğuk musluk suyu ile doldurun, ardından buz eşit olarak dağılana kadar karıştırın. Termometrenizi buzlu su sürahisine yerleştirin (tabana veya yanlara değmediğinden emin olun) ve 30 saniye bekleyin (veya sıcaklık okuması bir sayıya yerleşene kadar). Kalibre edilmiş bir termometre 32 °F (0 °C) değerini gösterecektir[3].
Analog termometreniz bozuksa, ters çevirin ve somunu pense ile çevirerek kadran göstergesini ayarlayın. Ardından, buzlu su sürahisinde tekrar test edin.
Dijital termometreler, ölçümler yanlışsa ayarlanamaz. Bunu düzeltmek için termometrenin kaç derece sapmalı olduğunu not edin, daha sonra bu sayıyı ekleyin veya çıkarın.
Örneğin, termometre 32 °F (0 °C) okuması gerekirken 38 °F (3 °C) gösteriyorsa, doğru sıcaklık için 6 derece çıkarın.
Tavuğun en kalın kısmını bulun. Tavuğun hangi bölgesinde daha fazla et olduğunu belirleyin, genellikle parçanın ortasına doğru. Bütün bir tavuk pişiriyorsanız, en kalın kısımlar göğüs veya but olacaktır. Sadece ince kısımların değil, tüm parçanın piştiğinden emin olmak için her zaman etin en kalın kısmının sıcaklığını test edin.