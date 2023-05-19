Tavuğun piştiğini nasıl anlarsınız? Gıda termometresi kullanımı ve diğer işaretler

BİLMENİZ GEREKENLER

· Tavuğunuzun en kalın kısmının en az 165 °F (74 °C) olduğunu kontrol etmek için dijital bir gıda termometresi kullanın. Bu, pişip pişmediğini anlamanın en iyi yoludur.

· Sert bir doku, tavuktan akan berrak veya beyazımsı meyve suları ve beyaz veya çok açık pembe bir iç et rengi gibi diğer pişme belirtilerini arayın.

· Kemikli parçalar için birkaç dakika fazladan pişirme süresi tanıyın. Tavuk donmuşsa, piştiğinden emin olmak için sıcaklığı düşürün ve pişirme süresini iki katına çıkarın.