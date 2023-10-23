Tıbbın Babasından 1000 Yıllık Sağlık Öğütleri Hangi Hastalığa Hangi Besin İyi Geliyor?
Hangi hastalığa hangi besinlerin iyi geldiğini, tıbbın babasından öğrenin! 1000 yıllık sağlık öğütleri ve hangi hastalığa ne gibi besinlerin iyi geldiğini sizin için araştırdık!
“Tıbbın babası” olarak bilinen, eski çağlarda tıp ile ilgilenen ve doktorluk yapan İbn-i Sina sağlık açısından oldukça önemli bir isimdir. İbn-i Sina’nın 1000 yıllık sağlık öğütlerini sizin için araştırdık.
Alternatif tıpta çok kullanılan bir yöntem hacamat için: Kim acı çekiyorsa hacamata götürün demiştir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için hacamat yapılmasını önermiştir.
Astım hastalığı bulunan kişiler için: Bal ile badem karışımını önermiştir. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmenin astım hastalığını tedavi edeceğini dile getirmiştir.
Böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalığı çeken kişiler için: Kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz ya da anason çekirdeği tüketilmesinin böbrek hastalığına iyi geleceğini söylemiştir.